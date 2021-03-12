Полиция нагрянула в "Буковель" с проверкой и блокировала подъемники (видео)

Правоохранителям пришлось вызывать подмогу, поскольку отдыхающие решили "прорываться" и вырывали ограждения. Сами подъемники могут закрыть уже завтра, 13 марта.

Полиция блокировала работу подъемников на курорте "Буковель" во второй половине 12 марта, сообщает издание "Галицкий корреспондент".

По информации журналистов, правоохранители не пускали отдыхающих к подъемнику №2, чтобы они смогли подняться на трассу. В свою очередь люди, которые уже купили ски-пассы (электронные пропуски на подъемники) решили прорваться и вырывали ограждение.

Когда на подмогу коллегам прибыли еще правоохранители, чтобы окончательно заблокировать подъемники, в кассах перестали продавать пропуска. Как сообщает "24 канал", позже работу нескольких подъемников возобновили, но туристы могли ездить только на одном из них. По словам очевидцев, людей никто не предупреждал о том, что будет такое развитие событий.

"Поступили многочисленные жалобы на нарушение карантинных требований. Сейчас полиция проверяет информацию, приостановлена работа подъемников. После проведения проверки будет дана правовая квалификация", – цитирует издание "Курс" пояснение начальника сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Кристины Максимчак.

Кроме того, журналисты узнали, что началось заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на которой обсуждается возможность и механизм закрытия курорта. Также рассматривается предложение, чтобы с 13 марта установить блокпосты на въезде на территорию Поляницкой территориальной общины, где находится "Буковель", и разрешить въезд только местным жителям.

Представитель полиции в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" объяснил, что причиной следственных действий является подозрение в несоблюдении карантина в "красной" карантинной зоне. Он также добавил, что, скорее всего, подъемники полностью прекратят работу в субботу, 13 марта.

В ИА добавили, что на этой неделе на курорте ввели дополнительные ограничения. Так, был закрыт мини-рынок, на четырехместные кресельные подъемники сначала пускали максимум двух человек, а после того, как к ним выросли очереди – не больше трех отдыхающих.

Накануне предприниматели блокировали въезд на курорт "Буковель", требуя закрыть его на карантин, поскольку новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с упомянутого горнолыжного курорта. Это на форуме "Украина 30. Инфраструктура" подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 12 марта в Ивано-Франковской области выявлено 71 651 больных коронавирусом, из которых 695 – за последние сутки. Вирус унес 1 343 жизни.