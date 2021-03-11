Предприниматели устроили акцию протеста на въезде в "Буковель" (фото, видео)

Люди требуют равных условий для ведения бизнеса и утверждают, что будут протестовать, пока их не услышат.

На въезде на курорт "Буковель" представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи устроили акцию протеста, передает издание "Галка".

Люди ходили по пешеходному переходу и требовали закрыть курорт на карантин.

По словам представительницы "SaveФОП — Прикарпатье" Людмилы Климчук, предприниматели негодуют из-за того, что после закрытия малого бизнеса на карантин ситуация с коронавирусом не улучшилась, а еще больше ухудшилась. Люди не знают, сколько будет длиться карантин, и ответ никто не дает. Вполне возможно, что, как и в прошлом году, он затянется до конца апреля.

Участники протеста отмечают, что работать им-то запретили, однако налоги и аренду никто не отменял. Цены на коммунальные услуги ползут вверх, коронавирус распространяется, лечение платное, и люди не понимают, чем они должны за все платить.

Кроме того, протестующие напомнили, что, согласно выводам Министерства здравоохранения, новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с горнолыжного курорта "Буковель". Это на форуме "Украина 30. Инфраструктура" подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В связи с этим у них возникает вопрос, почему он до сих пор не закрыт.

Люди требуют равных условий ведения бизнеса, среди которых – жесткие ограничения для всех, без исключения, на четко определенный срок, а также разрешение на деятельность микробизнеса и контроль за соблюдением карантинных норм

Сегодняшняя акция, по словам участников, предупредительная. В дальнейшем они обещают проводить подобные мероприятия до тех пор, пока их не услышат.

Напомним, президент Владимир Зеленский приехал в Буковель 8 января — в первый же день введения локдауна в Украине. И пока Министерство здравоохранения заверяло народ, что ситуация критическая и лучше минимизировать контакты, президент своим собственным примером демонстрировал, что на все это можно не обращать внимания.

Потом выяснилось, что формально Владимир Зеленский ничего не нарушал, поскольку карантинные ограничения не затрагивают горнолыжные курорты. Однако представители МОЗ и Нацполиции неделю спустя после визита президента заявили, что начнут проверку заведений общественного питания на горнолыжных курортах во время действия карантина.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему "Буковель" не был закрыт на карантин.

""Буковель" — это курорт, там много юридических лиц, много предпринимателей. Предприниматели сами, еще до введения "красной" зоны карантина, вышли с инициативой закрыть часть ресторанов, кафе, отелей. И на сегодняшний день большинство предпринимателей на этом курорте не работает. Это же не одно юридическое лицо, с которым можно провести переговоры и сказать, мол, закройтесь, и ограничить работу. Это было до внедрения "красной" зоны. А сегодня все предприятия "Буковеля" работают в соответствии с ограничениями, применяемыми для красной карантинной зоны", — заявил он на пресс-конфренции.

Как известно, вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в середине февраля. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля.

На сегодня ситуация в регионе остается сложной. Там занято почти 82% койко-мест.