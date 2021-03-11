Підприємці влаштували акцію протесту на в'зді в "Буковель" (фото, відео)

Люди вимагають рівних умов для ведення бізнесу та стверджують, що протестуватимуть, поки їх не почують.

На вʼїзді на курорт "Буковель" представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї влаштували акцію протесту, передає видання "Галка".

Люди ходили по пішохідному переходу і вимагали закрити курорт на карантин.

За словами представниці "SaveФОП — Прикарпаття" Людмили Климчук, підприємці обурюються через те, що після закриття малого бізнесу на карантин ситуація з коронавірусом не покращилася, а ще більше погіршилася. Люди не знають, скільки триватиме карантин, і відповідь ніхто не дає. Цілком можливо, що, як і минулого року, він затягнеться до кінця квітня.

Учасники протесту зазначають, що працювати їм-то заборонили, проте податки й оренду ніхто не скасовував. Ціни на комунальні послуги повзуть вгору, коронавірус поширюється, лікування платне, і люди не розуміють, чим вони повинні за все платити.

Крім того, учасники протесту нагадали, що, згідно з висновками Міністерства охорони здоровʼя, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почалася з гірськолижного курорту "Буковель". Це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. У звʼязку з цим у них виникає питання, чому він до сих пір не закритий.

Люди вимагають рівних умов ведення бізнесу, серед яких — жорсткі обмеження для всіх, без винятку, на чітко визначений термін, а також дозвіл на діяльність мікробізнесу та контроль за дотриманням карантинних норм

Сьогоднішня акція, за словами учасників, попереджувальна. Надалі вони обіцяють проводити подібні заходи до тих пір, поки їх не почують.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель 8 січня — у перший же день введення локдауну в Україні. І поки Міністерство охорони здоровʼя запевняло народ, що ситуація критична й краще мінімізувати контакти, президент своїм власним прикладом демонстрував, що на все це можна не звертати уваги.

Потім зʼясувалося, що формально Володимир Зеленський нічого не порушував, оскільки карантинні обмеження не зачіпають гірськолижні курорти. Однак представники МОЗ та Нацполіції через тиждень після візиту президента заявили, що почнуть перевірку закладів громадського харчування на гірськолижних курортах під час дії карантину.

4 березня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, чому "Буковель" не був закритий на карантин.

«"Буковель" — це курорт, там багато юридичних осіб, багато підприємців. Підприємці самі, ще до введення "червоної" зони карантину, вийшли з ініціативою закрити частину ресторанів, кафе, готелів. І на сьогоднішній день більшість підприємців на цьому курорті не працює. Це ж не одна юридична особа, з якою можна провести переговори і сказати, мовляв, закрийтеся, й обмежити роботу. Це було до впровадження "червоної" зони. А сьогодні всі підприємства "Буковеля" працюють відповідно до обмежень, що застосовуються для червоної карантинної зони», — заявив він на прес-конфренції.

Як відомо, спалах коронавірусу в Івано-Франківській області був зафіксований в середині лютого. У регіон вирушив головний санлікар Віктор Ляшко. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого.

На сьогодні ситуація в регіоні залишається складною. Там зайняті майже 82% ліжко-місць.