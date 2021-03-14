После мороза и метелей в Украину пришла долгожданная оттепель, – синоптики

Эксперты говорят, что с 14 марта в стране начнется постепенное потепление.

После снежного фронта в Украину пришла оттепель с юго-западным ветром. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, 14 марта в стране ожидается достаточно теплая погода. Дожди ожидаются только в западных регионах, а на остальной территории существенных осадков не будет.

На протяжении воскресенья температура поднимется достаточно высоко, учитывая недавние метели. Так, в среднем по стране столбики термометров покажу от 4 до 9 градусов тепла, а на юго-западе страны местами от 10 до 15 градусов тепла.

Кроме этого, еще один атмосферный фронт принесет с собой осадки в западные регионы, ближе к вечеру дожди также доберутся до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. В остальных регионах погода будет оставаться сухой.

"В Киеве увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов", – пишет Диденко.

Также она отмечает, что пока резкой смены погоды в стране не предвидится.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями. Это — и к лучшему. По асфальту через мощные лужи еще как-то переплывем-перепрыгнем, а вот вне крупных городов наводнения и подтопления вряд ли порадуют. Поэтому радуемся разумной постепенной весне", – резюмировала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 15 марта, погода будет такой же теплой. Температура воздуха, в среднем по стране, будет варьироваться от 5 до 12 градусов тепла, холоднее будет лишь в западной части Украины, где температура воздуха составит от 2 до 8 градусов тепла.

Фото: укргидрометцентр

Также в западных областях ожидаются осадки, местами пройдут дожди с мокрым снегом.

Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в марте погода в Украине ожидается со среднемесячной температурой от 0 до +6 градусов. Весь март погода может быть нестабильной, возможны заморозки. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах Украины возможно 40-85 мм. Это 90-100% от нормы.