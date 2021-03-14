Після морозу і хуртовин в Україну прийшла довгоочікувана відлига, — синоптики

Експерти кажуть, що з 14 березня в країні почнеться поступове потепління.

Після снігового фронту в Україну прийшла відлига з південно-західним вітром. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За її словами, 14 березня в країні очікується досить тепла погода. Дощі очікуються тільки в західних регіонах, а на решті території істотних опадів не буде.

Протягом неділі температура підніметься досить високо, враховуючи недавні хуртовини. Так, в середньому по країні стовпчики термометрів покажу від 4 до 9 градусів тепла, а на південному заході країни місцями від 10 до 15 градусів тепла.

Фото: weather

Крім цього, ще один атмосферний фронт принесе з собою опади у західні регіони, ближче до вечора дощі також доберуться до Вінницької, Житомирської та Київської областей. В інших регіонах погода буде залишатися сухою.

"У Києві збільшення хмарності, але без істотних опадів. Вночі до +2 градусів, вдень до +7 градусів", — пише Діденко.

Також вона зазначає, що поки різкої зміни погоди в країні не передбачається.

"Поки стійкого і потужного вала потепління не видно, все поступово, з температурними коливаннями. Це — і на краще. По асфальту через потужні калюжі ще якось перепливемо-перестрибнемо, а ось поза великими містами повені та підтоплення навряд чи порадують. Тому радіємо розумній поступовій весні", — резюмувала синоптик.

За даними Укргідрометцентру, в понеділок, 15 березня, погода буде такою ж теплою. Температура повітря, в середньому по країні, буде коливатися від 5 до 12 градусів тепла, холодніше буде лише в західній частині України, де температура повітря складе від 2 до 8 градусів тепла.

Фото: укргідрометцентр

Також в західних областях очікуються опади, місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, за даними синоптиків Укргідрометцентру, в березні погода в Україні очікується з середньомісячною температурою від 0 до +6 градусів. Весь березень погода може бути нестабільною, можливі заморозки. Середня кількість опадів складе 26-50 мм, в гірських районах України можливо 40-85 мм. Це 90-100% від норми.