Новый украинский лоукост получил право выполнять полеты: первые рейсы будут в Египет

Авиакомпания приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, с 19 марта – на линии Киев-Марса Алам.

Украинский лоукост-перевозчик Bees Airline получил сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы. Теперь авиакомпания имеет право на полеты.

Об этом сообщил avianews.com представитель авиакомпании.

Отмечается, что в настоящее время в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это ранее летавший в МАУ Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска. Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, с 19 марта – на линии Киев-Марса-Алам.

Второй борт – также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится на перекраске в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи.

Оба лайнера имеют максимально возможное число мест – 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший лоукост Европы Ryanair.

В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить авиафлот до четырех лайнеров.

Стратегия нового украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Основным аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны).

Отметим, в конце 2020 года британский лоукостер easyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину.

К слову, Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что за 2020 год объем пассажирских авиаперевозок упал на 60% – до уровня 2003-го.