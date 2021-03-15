Новий український лоукост отримав право здійснювати польоти: перші рейси будуть в Єгипет

Авіакомпанія почне перевозити пасажирів із 18 березня на чартерній лінії Київ-Шарм-ель-Шейх, з 19 березня — на лінії Київ-Марса Алам.

Український лоукост-перевізник Bees Airline отримав сертифікат експлуатанта від Державної авіаційної служби. Тепер авіакомпанія має право на польоти.

Про це повідомив avianews.com представник авіакомпанії.

Зазначається, що наразі в Україні вже знаходиться один літак лоукост. Це Boeing 737-800, який раніше літав у МАУ, із реєстрацією UR-UBB 2010 року випуску. Авіалайнер почне перевозити пасажирів із 18 березня на чартерній лінії Київ-Шарм-ель-Шейх, з 19 березня — на лінії Київ-Марса Алам.

Другий борт — також Boeing 737-800 2010 року випуску з реєстрацією UR-UBA зараз знаходиться на перефарбуванні в Європі й прибуде в Україну після отримання нової лівреї.

Обидва лайнери мають максимально можливу кількість місць — 189. У такому ж компонуванні літаки цього типу використовує найбільший лоукост Європи Ryanair.

У травні Bees Airline планує отримати ще два повітряні судна та розширити авіафлот до чотирьох лайнерів.

Стратегія нового українського лоукосту передбачає роботу на чартерних рейсах на замовлення туроператорів і здійснення регулярних рейсів. Основним аеропортом авіаперевізника буде "Київ" (Жуляни).

Зазначимо, наприкінці 2020 британський лоукостер easyJet отримав дозвіл на польоти з Італії в Україну.

До речі, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомляє, що за 2020 рік обсяг пасажирських авіаперевезень впав на 60% — до рівня 2003-го.