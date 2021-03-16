Старикам здесь место. Как обеспечить украинским пенсионерам достойную старость

Проблема старения населения актуальна для многих государств. Фокус поговорил с Верой Чайковской, профессором Института геронтологии, о том, как заботятся о пожилых людях за рубежом и что мы можем перенять из этого опыта.

В 2018 году Украина вошла в число 30 самых "старых" стран мира — сказалось количество людей в возрасте 60 лет и старше. В том же году Кабмин одобрил Стратегию государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года. Ее целью назвали "создание благоприятных условий для здорового и активного долголетия, обеспечение адаптации общественных институтов к дальнейшему демографическому старению и построение общества равных возможностей". Однако с принятием Стратегии значимых изменений в Украине не произошло.

"Ночной дозор"

Перелом шейки бедра — травма, которую обычно получают люди пожилого возраста. В Германии пришли к выводу, что зачастую пенсионеры травмируются ночью, когда отправляются в туалет.

"Там существует специальная группа поддержки ночного выезда. Ее представители договариваются с родственниками пенсионеров, которые, как правило, живут отдельно, и после подписания договора получают ключи от квартиры своего подопечного", — рассказывает Вера Чайковская.

Группы каждую ночь приезжают к пенсионерам, отводят их в туалет, а после вновь укладывают спать. После создания такого сервиса в Германии значительно сократилось число случаев переломов шейки бедра. Этот проект частный, но его деятельность строго контролируется государством.

Через 25 лет Украина войдет в число 15 стран — лидеров по демографическому старению, 40% населения будет приходиться на пожилых людей

"Есть службы, которые устанавливают в домах поручни, нескользящие коврики, а при переломе шейки бедра — специальные приспособления к унитазу, поднимающие его бортики на 20 см, потому что после такой травмы нельзя низко приседать. Все это, казалось бы, мелочи, но в Украине на такие вещи вообще не обращают внимания", — говорит профессор.

Государственные соцслужбы в свою очередь предлагают пожилым людям взять на себя контроль за их состоянием посредством видеокамер. Получив согласие клиента, камеры устанавливают повсюду в квартире и подключают систему видеозвонка, включающуюся одним нажатием кнопки. С одинокими и малоподвижными людьми соцслужбы периодически связываются по видео­связи, проверяют, все ли в порядке с их подопечными. Если человек не отвечает на звонок, после третьего вызова подключаются к камерам, выясняя, почему он не выходит на связь.

Помимо прочего, в территориальных сообществах организовывают досуг для мобильных пенсионеров. Для этих целей выделяют помещения, в которых проходят встречи, собираются кружки по интересам.

Инструкция — в бутылке

"В Канаде пенсионеры очень хорошо проинформированы, где, как и какую помощь они могут получить. На этом власть делает большой акцент, издавая справочники, брошюры, создавая интернет-ресурсы. Кстати, в Украине есть подобный справочник 2010 года, но он устарел. Также мы восстанавливаем интернет-ресурс с важной информацией для пожилых людей", — говорит Вера Чайковская.

В Канаде существует уникальный сервис, который не требует никакого дополнительного финансирования, но при этом спасает жизнь. К примеру, пожилому человеку стало плохо, он вызывает скорую. Медики неотложки не знают, какие у этого пациента есть особенности, чем он болен, а сам больной не всегда в состоянии рассказать об этом. Так у семейных врачей появилась традиция: на листке бумаги они пишут несколько строк о своем подопечном, в том числе диагноз, на какие препараты у него аллергия, описывают особенности пациента, с которыми сталкиваются.

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Краткая характеристика может выглядеть, например, так: диабет, аллергия на лидокаин, машет руками, сварлив. Эту бумажку сворачивают в трубочку и помещают в бутылку из-под молока. Бутылку подписывают буквой "С" (card) и ставят в холодильник на полку в дверце, чтобы она не затерялась в квартире среди других вещей. В итоге приехавший на вызов врач скорой первым делом идет к холодильнику, читает записку и оказывает эффективную помощь.

Три кита

Несколько лет назад в Алматы открылся государственный Центр пребывания людей пенсионного возраста. Специальная программа направлена на улучшение состояния здоровья пожилых людей, в первую очередь — страдающих от сахарного диабета 2-го типа и с легкой степенью нарушения памяти.

Каждые два месяца проходит новый набор участников в количестве 40–50 человек. С 9:00 до 15:00 пенсионеры занимаются гимнастикой, физкультурой, йогой, скандинавской ходьбой. Каждый день психологи проводят с ними тренинги — как групповые, так и индивидуальные. Подопечные центра посещают музеи, ходят на экскурсии, читают книги. Их обеспечивают четырехразовым питанием и даже развозят по домам. Все услуги предоставляют бесплатно.

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"Жизнь пожилого человека стоит на трех китах: здоровье, финансовые возможности, ролевые функции в семье и обществе. На эти три направления и нужно направлять усилия. К сожалению, пока Украина не выбралась из кризиса, "киты" наших пенсионеров постепенно идут ко дну", — говорит Вера Чайковская.

По ее словам, через 25 лет Украина войдет в число 15 стран — лидеров по демографическому старению, 40% населения будет приходиться на пожилых людей.

"И если в тех же Канаде или Германии количество пожилых людей растет за счет увеличения продолжительности жизни, то в Украине это происходит из-за высокой эмиграции и на фоне высокой смертности, продолжительность жизни увеличивается совершенно незначительно, — говорит профессор. — В европейском рейтинге Украина на первом месте по смертности взрослого населения, по смертности мужчин трудоспособного возраста — каждый второй не доживает до 60 лет, — по детской смертности. За счет таких ужасающих показателей увеличивается количество пожилых людей, при этом качество их жизни не улучшается".