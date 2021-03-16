В Житомире задержан подозреваемый в повреждении памятника Героям Небесной Сотни

Следователи полиции задержали 42-летнего местного жителя, когда тот пришел домой.

В Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в повреждении булыжником памятника Героям Небесной Сотни на площади Сергея Королева.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"Им оказался житель областного центра, 1979 г. р. В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины. Вечером, когда он появился дома, следователи полиции его задержали", – говорится в сообщении.

По факту повреждения памятника открыто уголовное производство (ч.2 ст.297 УК). Следственные действия продолжаются.

Тем временем глава Житомирского облсовета Владимир Федоренко, который писал заявление в полицию по факту осквернения памятника, поблагодарил правоохранителей за оперативность.

"Уже задержан мужчина, подозреваемый в повреждении памятника Героям Небесной Сотни… Спасибо всем, кто распространил информацию и не остался равнодушным! Дело доведем до конца! Виновник должен понести наказание!", – написал он в Facebook.

Он также добавил, что памятник будет восстановлен, работа над этим вопросом ведется.

Отметим, в ночь на 15 марта в Житомире неизвестный мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который камнем повредил памятник.