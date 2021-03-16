У Житомирі затримано підозрюваного в пошкодженні пам'ятника Героям Небесної Сотні

Слідчі поліції затримали 42-річного місцевого жителя, коли той прийшов додому.

У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні бруківкою пам'ятника Героям Небесної Сотні на площі Сергія Корольова.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

"Ним виявився житель обласного центру, 1979 р.н.. Протягом дня поліцейські Житомирського районного управління кілька разів перевіряли місце проживання чоловіка. Увечері, коли він з'явився вдома, слідчі поліції його затримали", — йдеться в повідомленні.

За фактом пошкодження пам'ятника відкрито кримінальне провадження (ч.2 ст.297 КК). Слідчі дії тривають.

Тим часом голова Житомирської облради Володимир Федоренко, який писав заяву в поліцію за фактом осквернення пам'ятника, подякував правоохоронцям за оперативність.

"Уже затримано чоловіка, підозрюваного в пошкодженні пам'ятника Героям Небесної Сотні... Спасибі всім, хто поширив інформацію і не залишився байдужим! Справу доведемо до кінця! Винуватець повинен понести покарання!", — написав він у Facebook.

Він також додав, що пам'ятник буде відновлений, робота над цим питанням продовжується.

Зазначимо, що в ніч на 15 березня в Житомирі невідомий чоловік пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який каменем пошкодив пам'ятник.