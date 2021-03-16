Кулеба: украинцы должны получить широкий доступ к вакцинам от разных производителей

Либерализация рынка в Украине коснется всех прививок против Covid-19, кроме российского "Спутника V".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за максимально широкий выбор вакцин для украинских граждан. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Анже Логаром.

«Что касается либерализации рынка вакцины, мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам независимо от того, какая компания их произвела», — заявил Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул дипломат, единственная вакцина, к которой украинцы не получат доступ — российский препарат "Спутник V". По словам министра, Россия использует ее, как "гибридное оружие и инструмент политического влияния".

Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина еще в прошлом году договорилась с Европейским союзом о поставках лишних доз вакцин против коронавируса. Западные партнеры согласились поделиться остатками, однако не сможет выполнить договоренности вовремя, ведь производители сорвали сроки поставок в европейские страны. Глава МИД отметил, что теперь украинское правительство сосредоточилось на контрактах с компаниями, которые непосредственно производят вакцины.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "НВ" заявил, что украинцы не смогут выбирать препарат для вакцинации, и призвал не ждать новых поставок. По слова представителя Минздрава, медики во всем мире получают только один вид прививки от коронавируса на пункт вакцинации.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", – объяснил Виктор Ляшко.

После он сообщил о том, что Украина будет выдавать свидетельство о вакцинации по международным стандартам всем желающим, но никаких специальных "COVID-паспортов" правительство вводить не планирует. Если же какая-то страна потребует документ о прививке против коронавируса, то государственные органы выдадут такую справку быстро и бесплатно. Сам же Виктор Ляшко не поддерживает такие ограничения для путешествий.