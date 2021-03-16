Кулеба: українці повинні отримати широкий доступ до вакцин від різних виробників

Лібералізація ринку в Україні торкнеться всіх щеплень проти Covid-19, крім російського "Супутника V".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за максимально широкий вибір вакцин для українських громадян. Про це він розповів під час спільної пресконференції з головою МЗС Словенії Анже Логарем.

«Що стосується лібералізації ринку вакцини, ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних, якісних вакцин незалежно від того, яка компанія їх виготовила», — заявив Дмитро Кулеба.

Як підкреслив дипломат, єдина вакцина, до якої українці не отримають доступ — російський препарат "Супутник V". За словами міністра, Росія використовує її, як "гібридну зброю та інструмент політичного впливу".

Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ще в минулому році домовилася з Європейським союзом про постачання зайвих доз вакцин проти коронавірусу. Західні партнери погодилися поділитися залишками, проте не зможуть виконати домовленості вчасно, адже виробники зірвали терміни постачань у європейські країни. Голова МЗС зазначив, що тепер український уряд зосередилося на контрактах з компаніями, які безпосередньо виробляють вакцини.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ" заявив, що українці не зможуть вибирати препарат для вакцинації, і закликав не чекати нових постачань. За слова представника МОЗ, медики у всьому світі отримують тільки один вид щеплення від коронавірусу на пункт вакцинації.

"Чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно", — пояснив Віктор Ляшко.

Після він повідомив про те, що Україна буде видавати свідоцтво про вакцинацію за міжнародними стандартами всім охочим, але ніяких спеціальних "COVID-паспортів" уряд вводити не планує. Якщо ж якась країна потребуватиме документ про щеплення проти коронавірусу, то державні органи видадуть таку довідку швидко і безкоштовно. Сам же Віктор Ляшко не підтримує такі обмеження для подорожей.