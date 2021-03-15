Украинцы будут получать справки о вакцинации бесплатно и в "два клика", – Ляшко

Требования к свидетельству о вакцинации четко определены международными правилами

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации, в связи с чем никаких других "COVID-паспортов" Украина внедрять не будет, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По словам представителя Минздрава, если какая-либо страна будет при пересечении границы требовать международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, то привитые украинцы смогут получить такую ​​справку бесплатно и онлайн, "в два клика".

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против коронавируса", – добавил Виктор Ляшко.

[ + – ] Заявление Виктора Ляшко

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения будет бесплатно выдавать украинцам справки о вакцинации против COVID-19 для поездок в другие страны. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. В ближайшее время украинцы смогут получить международный сертификат о прохождении вакцинации, если какая-то страна введет такое требование для туристов при пересечении границы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что электронные паспорта о вакцинации в Европе планируют ввести до лета 2021 года. По ее расчетам, разработка технической документации займет около трех месяцев.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения поддержала внедрение электронных документов, подтверждающих вакцинацию, однако обратила внимание на проблему их использования. По словам главы департамента иммунизации Кейт ОʼБрайен, необходимо обеспечить безопасность личных данных во время оформления документов. Она также выступила против того, чтобы сертификаты о вакцинации мешали людям путешествовать.

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан не исключил введения паспортов в будущем, но пока не рекомендует делать их обязательными. По его словам, документы создадут дискриминацию, ведь не во всех странах пока есть широкий доступ к вакцинам.

Также мы писали, что власти Испании работают над внедрением системы электронных паспортов вакцинации, которые, несмотря на пандемию коронавируса, должны облегчить передвижения по миру получившим прививки.