Испания планирует внедрить электронные паспорта вакцинации к середине мая, - министр

По словам чиновницы, местные власти прикладывают все усилия для того, чтобы вакцинированные от коронавируса как можно скорее смогли свободнее перемещаться.

Власти Испании работают над внедрением системы электронных паспортов вакцинации, которые, несмотря на пандемию коронавируса, должны облегчить передвижения по миру получившим прививки. Об этом сообщила министр промышленности и торговли страны Мария Рейес Марото в интервью местному телеканалу Antena 3.

"В мае, как мы объявили, пройдет туристическая ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат", — сказала министр.

Она подчеркнула, что уполномоченные лица делают все возможное для того, чтобы "как можно скорее" разработать электронный документ, который позволит получившим прививки свободнее перемещаться.

На текущий момент в Испании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 4,8 млн человек, а вторую — 1,4 млн. Мария Рейес Марото рассчитывает, что в апреле прививки получат от 30% до 40% населения страны.

Напомним, такие паспорта вакцинации ввели в Венгрии еще в декабре 2020 года. Такой документ должен предоставлять информацию о том, проводил ли человек тесты на коронавирус, а также был ли его владелец вакцинирован от COVID-19.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что паспорта вакцинации, позволяющие людям путешествовать по Европе, вероятно, будут доступны до лета.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации, так же, как и граждане Европейского союза.