Іспанія планує впровадити електронні паспорти вакцинації до середини травня, — міністр

За словами чиновниці, місцева влада докладає усіх зусиль для того, щоб вакциновані від коронавірусу якомога швидше змогли вільніше переміщатися.

Влада Іспанії працює над впровадженням системи електронних паспортів вакцинації, які, незважаючи на пандемію коронавірусу, повинні полегшити пересування по світу тим, хто отримав щеплення. Про це повідомила міністриня промисловості й торгівлі країни Марія Рейес Марото в інтерв'ю місцевому телеканалу Antena 3.

"У травні, як ми оголосили, відбудеться туристичний ярмарок Fitur, ми хочемо, щоб він став відродженням туризму, йдеться про 19 травня, і в цей день ми могли б почати застосовувати цифровий сертифікат", — сказала міністриня.

Вона підкреслила, що уповноважені особи роблять все можливе для того, щоб "якомога швидше" розробити електронний документ, який дозволить тим, хто отримав щеплення, вільніше переміщатися.

На поточний момент в Іспанії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 4,8 млн осіб, а другу — 1,4 млн. Марія Рейес Марото розраховує, що в квітні щеплення отримають від 30% до 40% населення країни.

Нагадаємо, такі паспорти вакцинації ввели в Угорщині ще в грудні 2020 року. Такий документ повинен надавати інформацію про те, чи проводила людина тести на коронавірус, а також чи був його власник вакцинований від COVID-19.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що паспорти вакцинації, які дозволяють людям подорожувати по Європі, ймовірно, будуть доступні до літа.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації, так само, як і громадяни Європейського союзу.