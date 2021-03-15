Українці отримуватимуть довідки про вакцинацію безкоштовно й в "два кліки", — Ляшко

Вимоги до свідоцтва про вакцинації чітко визначені міжнародними правилами.

Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в рамках міжнародного законодавства.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначені вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинації, у зв'язку з чим жодних інших "COVID-паспортів" Україна не впроваджуватиме, повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус інфо ".

За словами представника МОЗ, якщо будь-яка країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, то щеплені українці зможуть отримати таку довідку безкоштовно й онлайн, "у два кліки".

"Але впроваджувати і вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів ввести документи про вакцинації проти коронавірусу", — додав Віктор Ляшко.

[ + – ] Заява Віктора Ляшка

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я безкоштовно видаватиме українцям довідки про вакцинацію проти COVID-19 для поїздок в інші країни. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Найближчим часом українці зможуть отримати міжнародний сертифікат про проходження вакцинації, якщо якась країна введе таку вимогу для туристів під час перетину кордону.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що електронні паспорти про вакцинацію в Європі планують ввести до літа 2021 року. За її розрахунками, розробка технічної документації триватиме майже три місяці.

Зі свого боку, Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала впровадження електронних документів, що підтверджують вакцинацію, проте звернула увагу на проблему їх використання. За словами глави департаменту імунізації Кейт О'Брайен, необхідно забезпечити безпеку особистих даних під час оформлення документів. Вона також виступила проти того, щоб сертифікати про вакцинації заважали людям подорожувати.

Керівник програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан не заперечив введення паспортів у майбутньому, але поки не рекомендує робити їх обов'язковими. За його словами, документи створять дискримінацію, адже не у всіх країнах поки є широкий доступ до вакцин.

Також ми писали, що влада Іспанії працює над впровадженням системи електронних паспортів вакцинації, які, незважаючи на пандемію коронавірусу, повинні полегшити пересування світом тим, хто отримав щеплення.