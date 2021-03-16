Ни техники, ни строителей. Блогер рассказал об обещанном Кличко метро на Виноградарь

По мнению блогера, отсутствие работ на объекте может быть связано с отсутствием финансирования со стороны киевских властей.

Несмотря на недавнее анонсирование строительства метро на Виноградарь, сделанное мэром Киева Виталием Кличко, работы на объекте так и не начались. Популярный тревел-блогер Олег Васильев побывал на объекте и поделился впечатлением от увиденного.

«На строительстве открытого участка киевского метро в районе Виноградаря пока затишье. Ни на одной из площадок не работает техника, не видно и самих строителей», — написал Васильев в Facebook и опубликовал серию фото в подтверждение своих слов.

По его мнению, отсутствие работ на объекте может быть связано с отсутствием финансирования со стороны киевских властей.

«Накануне в соцсетях появилась информация о приостановке работ по сооружению новых участков Сырецко-Печерской линии метрополитена. Причины — отсутствие финансирования», — написал Васильев.

Кстати, буквально накануне стало известно, что работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста также не ведутся. Объект стоит замороженным уже полгода, хотя мэр Киева Виталий Кличко обещал сдать его до конца 2020 года. Известный специалист-урбанист Олег Тоцкий сделал вывод, что Кличко, обещая перед выборами сдать мост до конца 2020 года, на самом деле даже не собирался этого делать.

Напомним, не так давно заместитель председателя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал о готовности "Укравтодора" достроить мост в течение одного строительного сезона. Однако киевские власти передавать мост Укравтодору отказались.