Ні техніки, ні будівельників. Блогер розповів про обіцяне Кличком метро на Виноградар

На думку блогера, відсутність робіт на об'єкті може бути пов'язана з відсутністю фінансування з боку київської влади.

Незважаючи на нещодавнє анонсування будівництва метро на Виноградар, зроблене мером Києва Віталієм Кличком, роботи на об'єкті так і не почалися. Популярний тревел-блогер Олег Васильєв побував на об'єкті та поділився враженням від побаченого.

«На будівництві відкритої ділянки київського метро в районі Виноградаря поки затишшя. Ні на одному з майданчиків не працює техніка, не видно й власне будівельників», — написав Васильєв у Facebook та опублікував серію фото на підтвердження своїх слів.

На його думку, відсутність робіт на об'єкті може бути пов'язана з відсутністю фінансування з боку київської влади.

«Напередодні в соцмережах з'явилася інформація про припинення робіт зі спорудження нових ділянок Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Причини — відсутність фінансування», — написав Васильєв.

До речі, буквально напередодні стало відомо, що роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського моста також не ведуться. Об'єкт стоїть замороженим вже півроку, хоча мер Києва Віталій Кличко обіцяв здати його до кінця 2020 року. Відомий фахівець-урбаніст Олег Тоцький зробив висновок, що Кличко, обіцяючи перед виборами здати міст до кінця 2020 року, насправді навіть не збирався цього робити.

Нагадаємо, не так давно заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв про готовність "Укравтодору" добудувати міст протягом одного будівельного сезону. Однак київська влада передавати міст Укравтодору відмовилася.