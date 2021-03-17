Поликлинику в Харькове выставили на продажу: в мэрии раскрыли, что ждет горожан

В медучреждении работают 160 сотрудников и обслуживаются около 26 тысяч пациентов.

В Харькове из-за больших долгов выставили на продажу здание, в котором находится городская поликлиника. Секретарь горсовета Игорь Терехов прокомментировал ситуацию и рассказал изданию Vgorodе, что ждет пациентов с медработниками.

Как объяснил представитель мэрии, концерт "АВЭК" выкупил помещение городской поликлиники №19, а потом заложил его в "Укргазбанк" для получения кредита. Предприятие не вернуло деньги, поэтому недвижимость выставили на торги. Горсовет ведет переговоры, но не сумма слишком большая, чтобы самостоятельно выкупить поликлинику.

"У нас налажен полный конструктив с "Укргазбанком", в залоге у которого находится это помещение. Готовим договор аренды с банком. Мы не можем выкупить это помещение, потому что цена на торгах баснословная", — заявил Игорь Терехов.

По слова секретаря, мэрия намерена договориться о продлении аренды с будущим владельцем помещения. Он не исключает, что новый собственник выгонит 160 сотрудников и 28 тысяч пациентов поликлиники, отказавшись подписать договор.

"Если нам откажут, переведем всех сотрудников и людей, которые обслуживаются в этой поликлинике, в ближайшие амбулатории", — отметил Терехов.

В Харьковском антикоррупционном центре сообщили, что "Украгазбанк" оценил объект в 42,8 миллиона гривен. Концерн "АВЭК" в 2016-2017 заключил с "Укргазбанком" кредитный договор на две линии: 250 миллионов и 14 миллионов гривен. По информации ХАЦ, правоохранители открыли уголовное производство из-за реструктуризации и отсрочки платежей. В итоге "АВЭК" не погасил кредит, и в 2019 году помещение стало собственностью "Укргазбанка". Аукцион должны провести 17 марта 2021 года.

Ранее стало известно, что в городском совете Харькова повесили портрет Геннадия Кернеса. Картину срисовали с фотографии, которая была на похоронах политика 23 декабря, и разместили на втором этаже. Директор департамента по связям с общественностью Юрий Сидоренко прокомментировал журналистам: "харьковский патриотизм — это харьковский патриотизм".