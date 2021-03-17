Поліклініку в Харкові виставили на продаж: у мерії розкрили, що чекати містянам

У медзакладі працюють 160 співробітників і обслуговуються майже 26 тисяч пацієнтів.

У Харкові через великі борги виставили на продаж будинок, в якому знаходиться міська поліклініка. Секретар міськради Ігор Терехов прокоментував ситуацію і розповів виданню Vgorodе, що чекає пацієнтів та медпрацівників.

Як пояснив представник мерії, концерт "АВЕК" викупив приміщення міської поліклініки №19, а потім заклав його в "Укргазбанк" для отримання кредиту. Підприємство не повернуло гроші, тому нерухомість виставили на торги. Міськрада веде переговори, але сума занадто велика, щоб самостійно викупити поліклініку.

"У нас налагоджений повний конструктив з "Укргазбанком", під заставою у якого знаходиться це приміщення. Готуємо договір оренди з банком. Ми не можемо викупити це приміщення, тому що ціна на торгах нечувана", — заявив Ігор Терехов.

За слова секретаря, мерія має намір домовитися про продовження оренди з майбутнім власником приміщення. Він не заперечує, що новий власник вижене 160 співробітників і 28 тисяч пацієнтів поліклініки, відмовившись підписати договір.

"Якщо нам відмовлять, переведемо всіх співробітників і людей, які обслуговуються в цій поліклініці, у найближчі амбулаторії", — зазначив Терехов.

У Харківському антикорупційному центрі повідомили, що "Украгазбанк" оцінив об'єкт в 42,8 мільйони гривень. Концерн "АВЕК" в 2016-2017 уклав з "Укргазбанком" кредитний договір на дві лінії: 250 мільйонів і 14 мільйонів гривень. За інформацією ХАЦ, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через реструктуризацію і відтермінування платежів. У підсумку "АВЕК" не погасив кредит, і в 2019 році приміщення стало власністю "Укргазбанку". Аукціон повинні провести 17 березня 2021 року.

Раніше стало відомо, що в міській раді Харкова повісили портрет Геннадія Кернеса. Картину змалювали з фотографії, яка була на похоронах політика 23 грудня, і розмістили на другому поверсі. Директор департаменту зі зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко прокоментував журналістам: "харківський патріотизм — це харківський патріотизм".