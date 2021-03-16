"Возрождение патриотизма": в горсовете Харькова повесили портрет Кернеса (фото)

Директор департамента по связям с общественностью, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, заявил, что "харьковский патриотизм — это харьковский патриотизм".

В Харьковском городском совете повесили портрет усопшего мэра Геннадия Кернеса. Картина появилась на втором этаже, где размещены портреты всех предыдущих мэров Харькова. Об этом 16 марта сообщило издание "Суспільне".

Новый портрет повесили возле кабинета заместителя мэра Евгения Водовозова и напротив приемной секретаря горсовета Игоря Терехова, который после смерти Кернеса исполняет обязанности мэра.

Директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал журналистам, что портрет написал художник Александр Капшук. Картина была срисована с фотографии Кернеса, которую использовали во время его похорон 23 декабря.

Дочь художника, Оксана Капшук, рассказала, что этот портрет — их с отцом совместная работа.

"Когда произошла трагедия, знаете, первое мое желание было — написать его портрет. А потом уже произошел этот заказ, по оплате — она, скажем так, условная, за материалы. Мне дали очень удачные фото, и я брала с фото. Эта фотография, на мой взгляд, раскрывает его. Он там очень позитивный", — сказала Капшук.

По словам художницы, портрет создавался месяц.

[ + – ] В Харьковском горсовете повесили портрет Кернеса Фото: ХХ [ + – ] В Харьковском горсовете повесили портрет Кернеса Фото: Суспільне Харків [ + – ] В Харьковском горсовете повесили портрет Кернеса Фото: Суспільне Харків

Под портретом Кернеса висит табличка, текст которой гласит:

"Единственный городской голова, которого избирали на эту должность трижды подряд (2010-2020). Создал команду, которая под его руководством запустила и воплотила в жизнь масштабные изменения в Харькове. Среди горожан возродил "харьковский патриотизм" и изменил отношение горожан к своему городу. За время его руководства Харьков стал первым в Украине городом, владеющим Призом Европы".

Впрочем, на вопрос журналистов "что такое харьковский патриотизм" директор департамента по связям с общественностью Сидоренко ответил уклончиво.

"Харьковский патриотизм — это харьковский патриотизм", — сказал Сидоренко.

[ + – ] Кернес "возродил Харьковский патриотизм" Фото: Суспільне Харків

Как известно, Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите», где лечился от коронавируса. 23 декабря он был похоронен на Аллее почетных харьковчан городского кладбища №2. Сейчас обязанности городского головы исполняет секретарь мэрии Игорь Терехов.

Недавно издание "Слідство.Інфо" опубликовало расследование, согласно которому наследники покойного Геннадия Кернеса — Родион и Оксана Гайсинские — в последнее время якобы обросли активами как минимум на 1,3 миллиарда гривен.