"Відродження патріотизму": у міськраді Харкова повісили портрет Кернеса (фото)

Директор департаменту зі зв'язків із громадськістю, відповідаючи на уточнювальне питання журналістів, заявив, що "харківський патріотизм — це харківський патріотизм".

У Харківській міській раді повісили портрет покійного мера Геннадія Кернеса. Картина з'явилася на другому поверсі, де розміщені портрети всіх попередніх мерів Харкова. Про це 16 березня повідомило видання "Суспільне".

Новий портрет повісили біля кабінету заступника мера Євгена Водовозова й навпроти приймальні секретаря міськради Ігоря Терехова, який після смерті Кернеса виконує обов'язки мера.

Директор департаменту зі зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко розповів журналістам, що портрет написав художник Олександр Капшук. Картина була змальована з фотографії Кернеса, яку використовували під час його похорону 23 грудня.

Дочка художника, Оксана Капшук, розповіла, що цей портрет — їхня з батьком спільна робота.

"Коли сталася трагедія, знаєте, перше моє бажання було — написати його портрет. А потім вже сталося це замовлення, оплата — вона, скажімо так, умовна, за матеріали. Мені дали дуже вдалі фото, і я брала з фото. Ця фотографія, на мій погляд, розкриває його. Він там дуже позитивний", — сказала Капшук.

За словами художниці, портрет створювався місяць.

[ + – ] У Харківській міськраді повісили портрет Кернеса Фото: ХХ [ + – ] У Харківській міськраді повісили портрет Кернеса Фото: Суспільне Харків [ + – ] У Харківській міськраді повісили портрет Кернеса Фото: Суспільне Харків

Під портретом Кернеса висить табличка, текст якої говорить:

"Єдиний міський голова, якого вибирали на цю посаду тричі поспіль (2010-2020). Створив команду, яка під його керівництвом запустила і втілила у життя масштабні зміни у Харкові. Серед мешканців міста відродив "харківський патріотизм" і змінив ставлення городян до свого міста. За час його правління Харків став першим в Україні містом, що володіє Призом Європи".

Утім, на питання журналістів "що таке харківський патріотизм" директор департаменту зі зв'язків із громадськістю Сидоренко відповів ухильно.

"Харківський патріотизм — це харківський патріотизм", — сказав Сидоренко.

[ + – ] Кернес "відродив Харківський патріотизм" Фото: Суспільне Харків

Як відомо, Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», де лікувався від коронавірусу. 23 грудня він був похований на Алеї почесних харків'ян міського кладовища №2. Зараз обов'язки міського голови виконує секретар мерії Ігор Терехов.

Нещодавно видання "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування, згідно з яким спадкоємці покійного Геннадія Кернеса — Родіон та Оксана Гайсинські — останнім часом нібито обросли активами мінімум на 1,3 мільярди гривень.