Наследство Кернеса: жена и пасынок обросли активами на 1,3 млрд грн, - "Слідство.Інфо" (видео)

Журналисты насчитали 66 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости и 26 гектаров земли в Харькове, которые якобы оказались во владении наследников Кернеса.

Издание "Слідство.Інфо" провело расследование, в ходе которого установило, что наследники покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса — Родион и Оксана Гайсинские — в последнее время якобы обросли активами как минимум на 1,3 миллиарда гривен.

Согласно подсчетам журналистов, гражданская супруга и ее сын якобы стали владельцами 66 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости и 26 гектаров земли в Харькове.

[ + – ] Геннадий Кернес, Оксана Гайсинская и Родион Гайсинский

По информации журналистов, Родион Гайсинский в последние три года стал владельцем или совладельцем около 30 разных компаний. Этим фирмам, в основном, принадлежат земли и торговые площади на харьковских рынках.

[ + – ] Бизнес Родиона Гайсинского

Оксана Гайсинская же в последнее время стала владелицей или совладелицей около 15 фирм. Ее бизнес более изысканный: офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны.

[ + – ] Бизнес Оксаны Гайсинской

Также Гайсинские, по информации журналистов, контролируют 75% акций харьковского "7 канала".

[ + – ] Расследование о наследстве Кернеса

Примечательно, что в своей декларации Кернес не указывал свою гражданскую жену и пасынка. Соответственно, их имущество туда также не вписывалось. А с недвижимости в декларации покойного мэра Харькова есть только арендованные "7 квадратных метров в жилом доме" и комната в отеле "Националь".

Отметим, по словам бизнесмена и друга Кернеса Павла Фукса, в завещании бывшего градоначальника есть не только пасынок и гражданская жена, но и сыновья Кирилл с Даниилом.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

30 декабря на сессии Харьковского горсовета депутатский корпус принял решение об увековечивании памяти Кернеса. До этого представители городских властей заявляли, что у них в планах поставить памятник и назвать улицу в честь усопшего градоначальника.