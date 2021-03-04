Спадщина Кернеса: дружина та пасинок обросли активами на 1,3 млрд грн, — "Слідство.Інфо" (відео)
Журналісти нарахували 66 тис. квадратних метрів комерційної нерухомості та 26 гектарів землі в Харкові, які нібито опинилися у володінні спадкоємців Кернеса.
Видання "Слідство.Інфо" провело розслідування, під час якого встановило, що спадкоємці покійного мера Харкова Геннадія Кернеса — Родіон та Оксана Гайсинські — останнім часом нібито обросли активами мінімум на 1,3 мільярди гривень.
Згідно з підрахунками журналістів, цивільна дружина та її син нібито стали власниками 66 тис. квадратних метрів комерційної нерухомості й 26 гектарів землі в Харкові.
За інформацією журналістів, Родіон Гайсинський за останні три роки став власником або співвласником приблизно 30 різних компаній. Цим фірмам, здебільшого, належать землі та торгові площі на харківських ринках.
Оксана Гайсинська ж останнім часом стала власницею або співвласницею майже 15 фірм. Її бізнес більш вишуканий: офісні центри, торгово-розважальні комплекси, кафе та ресторани.
Також Гайсинські, за інформацією журналістів, контролюють 75% акцій харківського "7 каналу".
Варто зазначити, що в своїй декларації Кернес не вказував свою цивільну дружину та пасинка. Відповідно, їхнє майно туди також не вписувалося. А з нерухомості в декларації покійного мера Харкова є тільки орендовані "7 квадратних метрів у житловому будинку" та кімната в готелі "Національ".
Зазначимо, за словами бізнесмена та друга Кернеса Павла Фукса, у заповіті колишнього градоначальника є не тільки пасинок і цивільна дружина, а й сини Кирило з Данилом.
Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.
30 грудня на сесії Харківської міськради депутатський корпус ухвалив рішення про увічнення пам'яті Кернеса. До цього представники міської влади заявляли, що в них у планах поставити пам'ятник і назвати вулицю на честь покійного градоначальника.