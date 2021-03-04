Спадщина Кернеса: дружина та пасинок обросли активами на 1,3 млрд грн, — "Слідство.Інфо" (відео)

Журналісти нарахували 66 тис. квадратних метрів комерційної нерухомості та 26 гектарів землі в Харкові, які нібито опинилися у володінні спадкоємців Кернеса.

Видання "Слідство.Інфо" провело розслідування, під час якого встановило, що спадкоємці покійного мера Харкова Геннадія Кернеса — Родіон та Оксана Гайсинські — останнім часом нібито обросли активами мінімум на 1,3 мільярди гривень.

Згідно з підрахунками журналістів, цивільна дружина та її син нібито стали власниками 66 тис. квадратних метрів комерційної нерухомості й 26 гектарів землі в Харкові.

[ + – ] Геннадій Кернес, Оксана Гайсинська та Родіон Гайсинський

За інформацією журналістів, Родіон Гайсинський за останні три роки став власником або співвласником приблизно 30 різних компаній. Цим фірмам, здебільшого, належать землі та торгові площі на харківських ринках.

[ + – ] Бізнес Родіона Гайсинського

Оксана Гайсинська ж останнім часом стала власницею або співвласницею майже 15 фірм. Її бізнес більш вишуканий: офісні центри, торгово-розважальні комплекси, кафе та ресторани.

[ + – ] Бізнес Оксани Гайсинської

Також Гайсинські, за інформацією журналістів, контролюють 75% акцій харківського "7 каналу".

[ + – ] Розслідування про спадщину Кернеса

Варто зазначити, що в своїй декларації Кернес не вказував свою цивільну дружину та пасинка. Відповідно, їхнє майно туди також не вписувалося. А з нерухомості в декларації покійного мера Харкова є тільки орендовані "7 квадратних метрів у житловому будинку" та кімната в готелі "Національ".

Зазначимо, за словами бізнесмена та друга Кернеса Павла Фукса, у заповіті колишнього градоначальника є не тільки пасинок і цивільна дружина, а й сини Кирило з Данилом.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.

30 грудня на сесії Харківської міськради депутатський корпус ухвалив рішення про увічнення пам'яті Кернеса. До цього представники міської влади заявляли, що в них у планах поставити пам'ятник і назвати вулицю на честь покійного градоначальника.