Госпотребслужба раскрыла, какие ограничения карантина хотят ужесточить в Киеве

Руководство столицы намерено ввести дополнительные меры для людей из группы риска.

Местная власть хочет ужесточить ряд карантинных ограничений в Киеве, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19. Глава Госпотребслужбы Олег Рубан раскрыл подробности в эфире телеканала "Украина 24".

"Некоторые ограничения необходимо вводить. Это, прежде всего, касается спортивных мероприятий. Где группа риска - люди от 20 до 40 лет, которые будут принимать участие в массовых спортивных мероприятиях", - отметил киевский чиновник.

По его мнению, нужно ограничить доступ людей на футбольные матчи и развлекательные центры. В то же время, столичная администрация не может самостоятельно изменить правила карантина, как в прошлом году, поэтому Киев обязан соблюдать требования "оранжевой" зоны санитарно-эпидемической опасности. Местная власть имеет право усилить лишь некоторые локальные меры, например, в школах и других учебных заведениях.

"Сейчас это исключительный перечень мероприятий, который определен Кабинетом министров. Власть не может усиливать меры на местах", - заявил Олег Рубан. — "Все мероприятия необходимо соблюдать в "оранжевой" или "красной" зоне исключительно из перечня Кабинета министров".

Накануне мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга обратился к Кабмину и попросил расширить список ограничений для "оранжевой" зоны, в которой оказалась столица. Сейчас в ней запрещено то же, что и в "желтой":

проведение массовых мероприятий с наполненностью залов более 50% и дистанцией менее 1,5 метров;

посещение общественных мест без защитных масок;

работа развлекательных учреждений и заведений общественного питания с 24:00 и до 7:00;

плановая госпитализация.

Виталий Кличко также призвал МВД, Минздрав и другие государственные структуры усилить контроль за соблюдением требований карантина, чтобы не допустить "второго Буковеля". По его данным, за последние полторы недели количество больных и госпитализированных с COVID-19 выросло почти в два раза. Всего в больницах оказались более 3,5 тысяч человек, из которых 71% — в тяжелом состоянии.

"С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет", - подчеркнул глава столицы.