Держпотребслужба розкрила, які обмеження карантину хочуть посилити в Києві

Керівництво столиці має намір ввести додаткові заходи для людей з групи ризику.

Місцева влада хоче посилити низку карантинних обмежень в Києві, щоб знизити зростання захворюваності COVID-19. Глава Держпотребслужби Олег Рубан розкрив подробиці в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Деякі обмеження необхідно вводити. Це, перш за все, стосується спортивних заходів. Де група ризику — люди від 20 до 40 років, які братимуть участь в масових спортивних заходах", — зазначив київський чиновник.

На його думку, потрібно обмежити доступ людей на футбольні матчі та розважальні центри. У той же час, столична адміністрація не може самостійно змінити правила карантину, як минулого року, тому Київ зобовʼязаний дотримуватися вимог "помаранчевої" зони санітарно-епідемічної небезпеки. Місцева влада має право посилити лише деякі локальні заходи, наприклад, у школах та інших навчальних закладах.

"Зараз це виключний перелік заходів, який визначений Кабінетом міністрів. Влада не може посилювати заходи на місцях", — заявив Олег Рубан. — "Всі заходи необхідно вживати в "помаранчевій" або "червоній" зоні виключно з переліку Кабінету міністрів".

Напередодні мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу звернувся до Кабміну та попросив розширити список обмежень для "помаранчевої" зони, в якій опинилася столиця. Зараз у ній заборонено те саме, що й в "жовтій":

проведення масових заходів із наповненістю залів понад 50% і дистанцією менш 1,5 метрів;

відвідування громадських місць без захисних масок;

робота дозвільних установ і закладів громадського харчування з 24:00 і до 7:00;

планова госпіталізація.

Віталій Кличко також закликав МВС, МОЗ та інші державні структури посилити контроль за дотриманням вимог карантину, щоб не допустити "другого Буковеля". За його даними, за останні півтора тижні кількість хворих і госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі. Всього в лікарнях опинилися понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% — у важкому стані.

"З такими темпами поширення вірусу та кількістю госпіталізацій на добу вже через кілька днів місць у лікарнях не буде", — підкреслив глава столиці.