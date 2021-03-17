В Киеве спасатели пять часов вытаскивали застрявшего в горячей батарее ежика (фото)

Чтобы вытащить животное, пришлось отключать систему отопления и сливать с нее воду.

Столичные спасатели пять часов вызволяли из радиатора отопления ежика, который застрял среди секций батареи. Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в социальной сети Facebook.

Как сообщили члены группы, в час ночи в диспетчерскую Команды спасения животных позвонили и рассказали, что в жилом доме из вольера сбежал африканский ёж и застрял в батарее отопления.

"Прибыв на место, спасатели предприняли необходимые меры для охлаждения пострадавшего, изоляции его от раскаленной трубы и предотвращения получения теплового удара. Далее система отопления была отключена и горячая вода с нее слита. После чего, при помощи болгарки, проведено осторожное расширение щели между секциями, без нарушения целостности конструкции", – говорится в публикации.

По словам автора, спасательную операцию существенно осложняло то, что напуганный ежик пытался постоянно свернуться в клубок.

Операция по извлечению животного продолжалась до 6 часов утра. Ежика удалось достать только после того, как при помощи дополнительных подпорок он смог частично высунуться в проделанное отверстие, после чего был успешно извлечен.

Несмотря на то, что инцидент имел место 13 марта, о нем сообщили только 17 марта. Публикация вызвала теплые отклики у подписчиков, которые поблагодарили спасателей за неравнодушие.

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