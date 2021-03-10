"Большая удача: девушка обнаружила ядовитую змею в ингаляторе от астмы (фото)

Даже опытные специалисты удивились, когда вытащили животное из необычного убежища.

Девушка-подросток из Австралии обнаружила устрашающую ядовитую змею в своем детском ингаляторе от астмы. Подробности сообщило издание 9news.

Юная австралийка занималась домашними делами в Бли Бли, штат Квинсленд. Она оставила вещи для стирки на полу в спальне и внезапно заметила, что из-под них выползает черная змея. Девушка обратилась в группу по отлову в Саншайн-Кост, и они вместе с сотрудником отыскали животное внутри ингалятора. Специалист опознал в нем ядовитую краснобрюхую змею.

"Это безумие и большая удача, что мы смогли найти змею. Это одно из самых невероятных мест, где мы когда-либо встречали змею, и рада, что Хизер смогла поймать и безопасно переместить ее", — написала пресс-служба организации в соцсети "Фейсбук".

[ + – ] Черная краснобрюхая змея в ингаляторе Фото: Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Представитель группы отлова Стюарт Маккензи отметил, что змея была молодой, однако могла укусить от страха. В это время года пресмыкающиеся исследуют местность в поисках пищи, пока не стало слишком холодно. Краснобрюхие змеи весьма распространены на восточном побережье Австралии и часто забираются в неожиданные места, недавно одну из них нашли в дверной трубе, однако ингалятор стал самым необычным укрытием на памяти Маккензи.

"Я не могу представить, каково было бы поднять его и обнаружить это внутри", — отметил ловчий.

Ранее стало известно, что в Харькове крупная змея выползла из сумки в такси. По словам водителя, его попросили доставить пирожные, а уже по дороге заметил в салоне неожиданного пассажира. Сначала животное высунуло лишь голову, а затем полностью выбралось на глазах у взволнованного таксиста.

Писали также о том, как змея заползла по вентиляции в квартиру на улице Бальзака в Киеве. Жильцы заметили ползущего гостя и вызвали команду спасения животных. В змее опознали неядовитого лучистого полоса, который водится в Азии Западе Индии, Непале, Китае, но никак не в Украине. Следующим утром выяснилось, что питомец сбежал в террариума квартиры на этаж выше. Хозяйка забрала полоза и пообешала в будущем внимательнее следить за свом любимцем, но так и не смогла объяснить, как он покинул террариум.