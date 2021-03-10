"Велика удача: дівчина виявила отруйну змію в інгаляторs від астми (фото)

Навіть досвідчені фахівці здивувалися, коли витягли тварину з незвичайного місця.

Дівчина-підліток з Австралії виявила страхітливу отруйну змію у своєму дитячому інгаляторі від астми. Подробиці повідомило видання 9news.

Юна австралійка займалася домашніми справами в Блі Блі, штат Квінсленд. Вона залишила речі для прання на підлозі в спальні і раптово помітила, що з-під них виповзає чорна змія. Дівчина звернулася до групи з вилову в Саншайн-Кост, і вони разом зі співробітником відшукали тварину всередині інгалятора. Спеціаліст упізнав у ньому отруйну червоночереву змію.

"Це безумство і велика удача, що ми змогли знайти змію. Це одне з найбільш неймовірних місць, де ми коли-небудь зустрічали змію, і рада, що Хізер змогла зловити і безпечно перемістити її", — написала прес-служба організації в соцмережі "Фейсбук".

[ + – ] Чорна червоночерева змія в інгаляторі Фото: Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Представник групи вилову Стюарт Маккензі зазначив, що змія була молодою, проте могла вкусити від страху. У цю пору року плазуни досліджують місцевість у пошуках їжі, поки не стало надто холодно. Червоночереві змії досить поширені на східному узбережжі Австралії і часто забираються в несподівані місця, нещодавно одну з них знайшли в дверній трубі, однак інгалятор став найбільш незвичайним укриттям на пам'яті Маккензі.

"Я не можу уявити, як можна було б підняти його і виявити це всередині", — зазначив ловець.

Раніше стало відомо, що в Харкові велика змія виповзла із сумки в таксі. За словами водія, його попросили доставити тістечка, а вже по дорозі він помітив у салоні несподіваного пасажира. Спочатку тварина висунула лише голову, а потім повністю вибралася на очах у схвильованого таксиста.

Писали також про те, як змія заповзла по вентиляції у квартиру на вулиці Бальзака в Києві. Мешканці помітили гостя, що повз, і викликали команду порятунку тварин. У змії впізнали неотруйного променистого смуга, який водиться в Азії та на Заході Індії, Непалі, Китаї, але ніяк не в Україні. Наступного ранку з'ясувалося, що вихованець втік з тераріуму квартири на поверх вище. Господиня забрала полоза і пообіцяла в майбутньому уважніше стежити за своїм улюбленцем, але так і не змогла пояснити, як він покинув тераріум.