У Києві рятувальники п'ять годин витягували застряглого в гарячій батареї їжачка (фото)

Щоб витягнути тварину, довелося відключати систему опалення і зливати з неї воду.

Столичні рятувальники п'ять годин визволяли з радіатора опалення їжачка, який застряг серед секцій батареї. Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у соціальній мережі Facebook.

Як повідомили члени групи, о першій годині ночі в диспетчерську Команди порятунку тварин зателефонували і розповіли, що в житловому будинку з вольєру втік африканський їжак і застряг в батареї опалення.

"Прибувши на місце, рятувальники вжили необхідних заходів для охолодження постраждалого, ізоляції його від розпеченої труби і запобігання отримання теплового удару. Далі відключили систему опалення і злили з неї гарячу воду. Після чого болгаркою обережно розширили щілини між секціями, без порушення цілісності конструкції", — йдеться в публікації.

За словами автора, рятувальну операцію істотно ускладнювало те, що наляканий їжачок намагався постійно згорнутися в клубок.

Операція з вилучення тварини тривала до 6 години ранку. Їжачка вдалося дістати тільки після того, як за допомогою додаткових підпірок він зміг частково висунутися у пророблений отвір, після чого його успішно витягнули.

Незважаючи на те, що інцидент мав місце 13 березня, про нього повідомили тільки 17 березня. Публікація викликала теплі відгуки у підписників, які подякували рятувальникам за небайдужість.

Нагадаємо, дівчина-підліток з Австралії виявила страхітливу змію у своєму дитячому інгаляторі від астми. Вона звернулася до групи з вилову в Саншайн-Кост, і вони разом зі співробітником знайшли плазуна всередині інгалятора. Спеціаліст упізнав у ній отруйну червонопузу змію.