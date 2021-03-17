Вторжение российского Ми-8 в Украину: Москва не признает нарушения украинской границы

Украинские пограничники утверждают, что не удивлены риторикой, поскольку в РФ "привыкли отрицать и не признавать нарушения".

В России отказались признавать нарушение украинской государственной границы своим вертолетом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

По его словам, в среду, 17 марта, ГПСУ получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения государственной границы Украины вертолетом из РФ.

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", – сказал он.

Демченко отметил, что в ГПСУ не удивлены риторикой госструктур России, так как она "привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов".

Отметим, во вторник, 16 марта, в районе 14 часов российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Об этом сообщал журналист Андрей Цаплиенко. По его данным, вертолет залетел вглубь на территорию Украины на 50 метров. Борт пребывал на малой высоте до 100 метров над землей. После захода в воздушное пространство Украины, вертолет развернулся, и вернулся на территорию России. Государственная пограничная служба направила письмо российской стороне с требованием объяснить причины нарушения воздушного пространства Украины.