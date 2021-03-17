Вторгнення російського Мі-8 в Україні: Москва не визнає порушення українського кордону

Російська сторона, за словами прикордонників, посилається на "свідчення незрозумілих приладів об'єктивного контролю".

У Росії відмовилися визнавати порушення українського державного кордону своїм вертольотом.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

За його словами, в середу, 17 березня, ДПСУ отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення державного кордону України вертольотом з РФ.

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася уздовж їх межі та факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи ніяких підтверджень, вони посилаються на свідчення незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", — сказав він.

Демченко зазначив, що в ДПСУ не здивовані риторикою держструктур Росії, оскільки вона "звикла заперечувати і не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів".

Зазначимо, у вівторок, 16 березня, близько 14-ої години російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Про це повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко. За його даними, вертоліт залетів углиб на територію України на 50 метрів. Борт перебував на малій висоті до 100 метрів над землею. Після заходу в повітряний простір України, вертоліт розвернувся, і повернувся на територію Росії. Державна прикордонна служба направила лист російській стороні з вимогою пояснити причини порушення повітряного простору України.