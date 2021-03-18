Почти 40 краснокнижных птиц погибли в "Аскании-Нова": у всех выявили признаки отравления

В "Аскания-Нова" винят местных аграриев, которые травят зерно от вредителей и не слушают увещеваний экологов

Почти 40 редких птиц из Красной книги Украины обнаружили мертвыми на полях Херсонской области. Об этом директор Биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктор Гавриленко рассказал агентству "Укринформ".

По его словам, накануне 18 серых журавлей и 20 огаров обнаружили на сельскохозяйственных угодьях с признаками отравления. Еще около 20 журавлей едва летают и медленно убегают от людей в сторону болот, вскоре они тоже рискуют умереть. Виктор Гавриленко в смерти краснокнижных птиц винит местных аграриев, которые протравливают зерно от вредителей и не реагируют на разъяснения.

"Наши люди насколько глубоко непорядочные… У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы", — сообщил руководитель заповедника.

Как предупреждает Виктор Гавриленко, большая катастрофа будет, когда тысячи птиц будут пролетать через Херсонскую область, возвращаясь из теплых краев. Директор добавил, что разъяснительная работа среди работников сельского хозяйства не дает никакого результата — они, вероятно, просто переждали волну проверок и вернулись к прежним методам борьбы с грызунами. В частности, разбрасывают отравленное зерно прямо на полях, когда нужно засыпать его в норы.

Виктор Гавриленко рассчитывает на более строгие меры со стороны властей, и не только региональных. Сейчас уже в Херсонской областной администрации уже создана специальная рабочая группа, которая занимается проблемой вымирания журавлей. Международные природозащитные организации предлагают "Аскании-Новой" свою защиту, однако директор надеется изменить ситуацию на государственном уровне.

В январе 2021 года на территории заповедника также нашли трупы журавлей, правоохранители открыли уголовное производство по статье о загрязнении и порче земель. Следователи предполагают, что птицы умерли из-за зерна, которое фермеры обработали химикатами перед посевом.

23 февраля стало известно о гибели 187 птиц на территории "Аскании-Новой", включая краснокнижных огар. Научный Центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя установил, что причиной смерти стал бродифакум, которым травят грызунов. Такой же яд нашли в образцах зерна с близлежащих полей.