Краснокнижные птицы в "Аскании-Новой" были отравлены ядом, – Госпродпотребслужба

Яд бродифакум, которым отравили птиц, был обнаружен в образцах зерна.

Установлена причина массовой гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова", которая произошла 23 февраля. В образцах, отобранных у погибших птиц, найдены следы яда бродифакум.

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.

Отмечается, что бродифакум – это "антикоагулянт из группы кумаринов". Он применяется как яд против всех видов грызунов. Концентрация бродифакума в образцах была значительной для разных видов птиц, что может указывать на возможность их смертельного отравления.

Исследование проводил Научный Центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя.

"Кроме птиц, специалисты также исследовали образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника. Содержание бродифакума обнаружено в образцах зерна, отобранных на полях вблизи территории заповедника", – добавили в службе.

При этом, яд не выявлен в пробах воды и кормовой смеси.

В Госпотребслужбе отметили, что неустановленной остается причина отравления 218 серых журавлей на территории заповедника "Аскания-Нова" в январе 2021 года. Исследование этого случая еще продолжается.

23 февраля сообщалось, что специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы обнаружили 187 трупов птиц.

Напомним, впервые о гибели птиц стало известно в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей.

16 января директор биосферного заповедника Виктор Гавриленко сообщил, что причиной гибели краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" оказалось зерно, обработанное средством для борьбы с грызунами.

В Госпотребслужбе предположили, что в "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли.

Государственная экологическая инспекция установила, что 208 серых журавлей, которые в январе погибли в заповеднике "Аскания-Нова", были отравлены.