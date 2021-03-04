Червонокнижні птахи в "Асканії-Новій" були отруєні отрутою, — Держпотребслужба

Отрута бродифакум, якою отруїли птахів, була знайдена в зразках зерна.

Встановлена причина масової загибелі червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова", яка сталася 23 лютого. У зразках, взятих у загиблих птахів, знайдені рештки отрути бродифакум.

Про це повідомила прес-служба Держпотребслужби.

Зазначається, що бродифакум — це "антикоагулянт із групи кумаринів". Він застосовується як отрута проти всіх видів гризунів. Концентрація бродифакуму в зразках була значною для різних видів птахів, що може вказувати на можливість їх смертельного отруєння.

Дослідження проводив Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя.

"Крім птахів, фахівці також досліджували зразки води, кормової суміші та зерна, взятого на полях поблизу заповідника. Вміст бродифакуму знайдений в зразках зерна, взятих на полях поблизу території заповідника", — додали в службі.

При цьому, отруту не зафіксували в пробах води і кормової суміші.

У Держпотребслужбі зазначили, що невстановленою залишається причина отруєння 218 сірих журавлів на території заповідника "Асканія-Нова" в січні 2021 року. Дослідження цього випадку ще триває.

23 лютого повідомлялося, що фахівці Чаплинського управління Держпотребслужби знайшли 187 трупів птахів.

Нагадаємо, вперше про загибель птахів стало відомо в січні поточного року. Тоді повідомлялося, що в заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинули 185 червонокнижних сірих журавлів.

16 січня директор біосферного заповідника Віктор Гавриленко повідомив, що причиною загибелі червонокнижних сірих журавлів у заповіднику "Асканія-Нова" було зерно, оброблене засобом для боротьби з гризунами.

У Держспоживслужбі припустили, що в "Асканії-Новій", швидше за все, загинуть усі червонокнижні журавлі.

Державна екологічна інспекція встановила, що 208 сірих журавлів, які в січні загинули в заповіднику "Асканія-Нова", були отруєні.