Майже 40 червонокнижних птахів загинули в "Асканії-Новій": у всіх виявили ознаки отруєння

В "Асканія-Нова" звинувачують місцевих аграріїв, які труять зерно від шкідників і не слухають умовлянь екологів.

Майже 40 рідкісних птахів з Червоної книги України виявили мертвими на полях Херсонської області. Про це директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко розповів агентству "Укрінформ".

За його словами, напередодні 18 сірих журавлів і 20 огар виявили на сільськогосподарських угіддях з ознаками отруєння. Ще близько 20 журавлів ледь літають і повільно тікають від людей в сторону боліт, незабаром вони теж ризикують померти. Віктор Гавриленко у смерті червонокнижних птахів звинувачує місцевих аграріїв, які протруюють зерно від шкідників і не реагують на роз'яснення.

"Наші люди наскільки глибоко непорядні... У всіх ті ж ознаки отруєння препаратом групи бродіфакум. У межах кримінального провадження були проведені слідчі дії, взяті проби", — повідомив керівник заповідника.

Як попереджає Віктор Гавриленко, велика катастрофа буде, коли тисячі птахів пролітатимуть через Херсонську область, повертаючись з вирію. Директор додав, що роз'яснювальна робота серед працівників сільського господарства не дає ніякого результату — вони, імовірно, просто перечекали хвилю перевірок і повернулися до старих методів боротьби з гризунами. Зокрема, розкидають отруєне зерно прямо на полях, коли потрібно засипати його в нори.

Віктор Гавриленко розраховує на суворіші заходи з боку влади, і не тільки регіональної. Зараз вже в Херсонській обласній адміністрації створена спеціальна робоча група, яка займається проблемою вимирання журавлів. Міжнародні природоохоронні організації пропонують "Асканії-Новій" свій захист, однак директор сподівається змінити ситуацію на державному рівні.

У січні 2021 року на території заповідника також знайшли трупи журавлів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про забруднення і псування земель. Слідчі припускають, що птахи померли через зерно, яке фермери обробили хімікатами перед посівом.

23 лютого стало відомо про загибель 187 птахів на території "Асканії-Нової", включаючи червонокнижних огар. Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя встановив, що причиною смерті стала отрута бродіфакум, якою труять гризунів. Таку саму отруту знайшли у зразках зерна з довколишніх полів.