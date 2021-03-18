Полиция поставила в Киеве симулятор столкновения при ДТП: "Не пугайся"

Правоохранители показывают горожанам на практике, как опасно ездить, не пристегнувшись ремнями.

Патрульная полиция Киева установила на Софийской площади симулятор столкновений при ДТП. Подробности и расписание работы разместила пресс-служба.

Аттракцион является водительским креслом со стандартным ремнем безопасности, которое быстро скатывается вниз со специальной горки и резко останавливается. Симулятор позволяет ощутить то же, что происходит с человеком при столкновении автомобиля на скорости от 8 до 16 километров в час — быстрее будет уже опасно для здоровья.

"Однако экспериментатор испытывает силу толчка в пять раз больше его массы. А вот во время реального столкновения масса пассажира возрастает более чем в 40 раз", — подчеркнули авторы на сайте.

Испытать экстремальные ощущения можно абсолютно бесплатно, скорость подбирают по весу пассажира. Организаторы не рекомундуют "кататься" беременным женщинам, а детям ниже 145 сантиметров и вовсе запрещают садиться в кресло.

17 марта симулятор ДТП стоял на Софийской площади, однако после 16:00 его убрали. В ближайшие недели у жителей Киева будет еще три возможности попробовать новинку от украинской полиции:

20 марта, с 12:00 до 16:00 — Контрактовая площадь;

28 марта, с 12:00 до 16:00 — Контрактовая площадь;

3 апреля, с 12:00 до 16:00 — ВДНГ.

Атракционы проводят в рамках кампании «Пристегивайся — не бойся», которая продлится до конца мая. Аналогичные симуляторы вскоре планируют установить в Одессе, Мариуполе, Львове и Харькове. Полицейские пытаются донести до водителей и пассажиров, почему важно пристегиваться во время езды в автомобиле. Кроме того, они намерены провести для школьников специальные уроки безопасного поведения на задних сидениях.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Киеве. Легковушка Volvo сильно разогналась и врезалась в фуру на светофоре у поворота к жилому комплексу Чайка. Водитель автомобиля скончался на месте, двух пассажиров спасатели вытащили из салона с серьезными травмами. Еще два участника автокатастрофы остались невредимыми. В салоне Volvo заметили бутылки со спиртными напитками. Предполагается, что водитель заснул во время движения.