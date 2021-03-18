Поліція поставила в Києві симулятор зіткнення при ДТП: "Не лякайся"

Правоохоронці показують городянам на практиці, як небезпечно їздити, не пристебнувшись ременями.

Патрульна поліція Києва встановила на Софійській площі симулятор зіткнень під час ДТП. Подробиці і розклад роботи розмістила прес-служба.

Атракціон є водійським кріслом зі стандартним ременем безпеки, яке швидко скочується вниз зі спеціальної гірки і різко зупиняється. Симулятор дозволяє відчути те саме, що відбувається з людиною при зіткненні автомобіля на швидкості від 8 до 16 кілометрів на годину — швидше буде вже небезпечно для здоров'я.

"Однак експериментатор відчуває силу поштовху в п'ять разів більше його маси. А ось під час реального зіткнення маса пасажира зростає більш ніж у 40 разів", — підкреслили автори на сайті.

Випробувати екстремальні відчуття можна абсолютно безкоштовно, швидкість підбирають за вагою пасажира. Організатори не рекомендують "кататися" вагітним жінкам, а дітям нижче 145 сантиметрів і зовсім забороняють сідати в крісло.

17 березня симулятор ДТП стояв на Софійській площі, проте після 16:00 його прибрали. У найближчі тижні у жителів Києва буде ще три можливості спробувати новинку від української поліції:

20 березня, з 12:00 до 16:00 — Контрактова площа;

28 березня, з 12:00 до 16:00 — Контрактова площа;

3 квітня, з 12:00 до 16:00 — ВДНГ.

Атракціони проводять у межах кампанії «Пристебнися — не бійся», яка триватиме до кінця травня. Аналогічні симулятори незабаром планують встановити в Одесі, Маріуполі, Львові та Харкові. Поліцейські намагаються донести до водіїв і пасажирів, чому важливо пристібатися під час їзди в автомобілі. Крім того, вони мають намір провести для школярів спеціальні уроки безпечної поведінки на задніх сидіннях.

Раніше стало відомо про смертельне ДТП у Києві. Легковик Volvo сильно розігнався і врізався у фуру на світлофорі біля повороту до житлового комплексу Чайка. Водій автомобіля помер на місці, двох пасажирів рятувальники витягли з салону із серйозними травмами. Ще два учасники автокатастрофи залишилися неушкодженими. У салоні Volvo помітили пляшки зі спиртними напоями. Передбачається, що водій заснув під час руху.