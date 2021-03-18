Смертельное ДТП в Киеве: легковушка протаранила фуру на Житомирской трассе (фото)

В салоне cмятого грузовиком Volvo нашли много бутылок с алкогольными напитками.

Смертельное ДТП случилось 18 марта на Житомирской трассе в Киеве. Подробности и кадры с места происшествия разместили в группе "Фейсбук" dtp.kiev.ua.

По сообщениям очевидцев, ранним утром автомобиль Volvo на большой скорости врезался в фуру, которая притормозила на светофоре у поворота на Чайку. Водитель легковушки скончался на месте, еще два пассажира получили тяжелые травмы. К месту ДТП съехались сотрудники полиции, ГСЧС, а также бригада "скорой помощи" и следственно-оперативная группа. Спасатели помогли двум пассажирам выбраться из поврежденной легковушки, еще два участника автокатастрофы не получили ранений.

[ + – ] Автомобиль после ДТП на Житомирской трассы Фото: dtp.kiev.ua

По предварительной информации, водитель Volvo уснул за рулем. В салоне автомобиля обнаружили много бутылок с алкогольными напитками и сильный запах спиртного. Правоохранителям предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и выяснить, был ли погибший пьян в момент ДТП.

[ + – ] Алкоголь в салоне авто Фото: dtp.kiev.ua

[ + – ] Спасатели на месте ДТП Фото: dtp.kiev.ua

Ранее другое смертельное ДТП произошло в Киеве ночью 15 марта. На Троещине Toyota Land Cruiser протаранил сзади автомобиль Skoda, который остановился на красном сигнале светофора. Из-за высокой скорости внедорожник просто смял корпус легковушки, поэтому спасателям пришлось доставать погибших при помощи специальных инструментов. К сожалению, водитель и пассажирка Skoda погибли до того, как им смогли оказать медицинскую помощь.

Полицейские задержали водителя Toyota и проверили его на предмет алкогольного опьянения при помощи прибора "Драгер", который показал десятикратное превышение нормы — 2,05 промилле. Позже появилась информация, что предполагаемый виновник ДТП на Троещине в прошлом служил в полиции охраны Винницкой области. По данным СМИ, Губрий Василий Сергеевич 1992 года рождения из Почапинцев ехал за рулем Toyota Land Cruiser 200, который зарегистрирован на другого человека.

Писали также, что 5 марта водитель Chevrolet протаранил автомобиль Ford в Киеве и попытался скрыться с места ДТП. Бдительные водители, которые стали очевидцами происшествия, перегородили ему дорогу и заблокировали движение до приезда полиции. Сотрудники МВД сообщили, что заметили у водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения, однако тот отказался от освидетельствования.