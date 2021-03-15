Виновник смертельного ДТП в Киеве якобы оказался бывшим правоохранителем, - СМИ (фото)

СМИ сообщили, что мужчина до 2018 года якобы работал в полиции охраны Винницкой области.

Водитель, который спровоцировал ДТП в ночь на 15 марта в Киеве, якобы оказался бывшим правоохранителем. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Уроженец Почапинцев Жмеринского района (Винницкой области) господин Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области", — сказано в сообщении.

Он ехал за рулем Toyota Land Cruiser 200, который зарегистрирован на Александру Главацкую, 1995 года рождения.

"Удар был такой силы, что бойцам ГСЧС пришлось с помощью пневмоинструмента и бензореза деблокировать тела водителя и пассажирки, которые были уже без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, и прибор "Драгер" показал 2,05 промилле — это десятикратное превышение нормы алкоголя в крови. Skoda притормозила на красном сигнале светофора, а Toyota Land Cruiser врезалась ей в заднюю часть. Первую иномарку смяло от сильного удара внедорожника, поэтому тела погибших пришлось извлекать при помощи специального инструмента. Обстоятельства происшествия расследует следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что 5 марта водитель Chevrolet врезался в автомобиль Ford и попытался скрыться с места ДТП в Киеве, однако другие водители среагировали и перекрыли ему дорогу. Очевидцы успешно задержали предполагаемого нарушителя до приезда Национальной полиции. Сотрудники МВД сообщили, что заметили у водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения, однако тот отказался от освидетельствования.

23 февраля на трассе "Киев-Чернигов" неподалеку от села Залесье разбились пять машин. пресс-служба патрульной полиции Киевской области сообщила о погибших и раненных. На место происшествия съехались спасатели, медики и правоохранители.