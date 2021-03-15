Винуватець смертельної ДТП в Києві нібито виявився колишнім правоохоронцем, — ЗМІ (фото)

ЗМІ повідомили, що чоловік до 2018 року нібито працював у поліції охорони Вінницької області.

Водій, який спровокував ДТП в ніч на 15 березня в Києві, нібито виявився колишнім правоохоронцем. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Уродженець Почапинців Жмеринського району (Вінницької області) пан Губрій Василь Сергійович, 1992 року народження, ще до 2018 року працював у поліції охорони Вінницької області", — сказано в повідомленні.

Він їхав за кермом Toyota Land Cruiser 200, який зареєстрований на Олександрові Главацькому, 1995 року народження.

"Удар був такої сили, що бійцям ДСНС довелося за допомогою пневмоінструменту та бензорізу деблокувати тіла водія і пасажирки, які були вже без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські перевірили водія на алкогольне сп'яніння, і прилад "Драгер" показав 2,05 проміле — це десятикратне перевищення норми алкоголю в крові. Skoda пригальмувала на червоному сигналі світлофора, а Toyota Land Cruiser врізалася їй в задню частину. Першу іномарку зім'яло від сильного удару позашляховика, тому тіла загиблих довелося витягувати за допомогою спеціального інструменту. Обставини події розслідує слідчо-оперативна група.

Раніше стало відомо, що 5 березня водій Chevrolet врізався в автомобіль Ford і спробував сховатися з місця ДТП в Києві, проте інші водії зреагували і перекрили йому дорогу. Очевидці успішно затримали ймовірного порушника до приїзду Національної поліції. Співробітники МВС повідомили, що помітили у водія Chevrolet ознаки алкогольного сп'яніння, однак той відмовився від огляду.

23 лютого на трасі "Київ-Чернігів" неподалік від села Залісся розбилися п'ять машин. Прес-служба патрульної поліції Київської області повідомила про загиблих і поранених. На місце події з'їхалися рятувальники, медики та правоохоронці.