"2,05 промилле": В Киеве два человека погибли после ДТП с внедорожником (видео)

Полицейский прибор показал сильное алкогольное опьянение водителя внедорожника Toyota.

В ночь на 15 марта в Киеве произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Портал "Киев Оперативный" опубликовал подробности и видео с места происшествия.

По предварительным данным, на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова (Троещина) автомобиль Toyota столкнулся с легковушкой Skoda, водитель и пассажирка которой погибли на месте от тяжелых травм. Полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, и прибор "Драгер" показал 2,05 промилле — это десятикратное превышение нормы алкоголя в крови. Момент экспресс-тестирования запечатлен на видео.

"Также на месте была информация о том, что водитель Toyota — действующий сотрудник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Автомобиль Skoda после ДТП в Киеве

Telegram-канал "Вартові Еспресо" приводит слова очевидцев, согласно которым Skoda притормозила на красном сигнале светофора, а Toyota Land Cruiser врезалась ей в заднюю часть. Первую иномарку смяло от сильного удара внедорожника, поэтому тела погибших пришлось извлекать при помощи специального инструмента. Обстоятельства происшествия расследует следственно-оперативная группа.

[ + – ] Автомобиль Toyota после ДТП в Киеве Фото: Еспресо

Ранее стало известно, что 5 марта водитель Chevrolet врезался в автомобиль Ford и попытался скрыться с места ДТП в Киеве, однако другие водители среагировали и перекрыли ему дорогу. Очевидцы успешно задержали предполагаемого нарушителя до приезда Национальной полиции. Сотрудники МВД сообщили, что заметили у водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения, однако тот отказался от освидетельствования.

23 февраля на трассе "Киев-Чернигов" неподалеку от села Залесье разбились пять машин. пресс-служба патрульной полиции Киевской области сообщила о погибших и раненных. На место происшествия съехались спасатели, медики и правоохранители.

На записи с видеорегистратора грузовика видно, как водитель красной легковой машины потерял управление, врезался в отбойник, перевернулся и протаранил машины, которые двигались по встречной полосе.