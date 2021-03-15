"2,05 проміле": у Києві двоє людей загинули після ДТП з позашляховиком (відео)

Поліцейський прилад показав сильне алкогольне сп'яніння водія позашляховика Toyota.

У ніч на 15 березня в Києві сталася ДТП, жертвами якої стали двоє людей. Портал "Київ Оперативний" опублікував подробиці та відео з місця події.

За попередніми даними, на перехресті проспекту Романа Шухевича й бульвару Перова (Троєщина) автомобіль Toyota зіткнувся з легковиком Skoda, водій і пасажирка якої загинули на місці від важких травм. Поліцейські перевірили водія на алкогольне сп'яніння, і прилад "Драгер" показав 2,05 проміле — це десятикратне перевищення норми алкоголю в крові. Момент експрес-тестування відображений на відео.

"Також на місці була інформація про те, що водій Toyota — чинний співробітник правоохоронних органів. Зараз ця інформація перевіряється", — наголошується в повідомленні.

[ + – ] Автомобіль Skoda після ДТП в Києві

Telegram-канал "Вартові Еспресо" наводить слова очевидців, згідно з якими Skoda пригальмувала на червоному сигналі світлофора, а Toyota Land Cruiser врізалася їй в задню частину. Першу іномарку зім'яло від сильного удару позашляховика, тому тіла загиблих довелося витягувати за допомогою спеціального інструменту. Обставини події розслідує слідчо-оперативна група.

[ + – ] Автомобіль Toyota після ДТП в Києві Фото: Еспресо

Раніше стало відомо, що 5 березня водій Chevrolet врізався в автомобіль Ford і спробував сховатися з місця ДТП в Києві, проте інші водії зреагували і перекрили йому дорогу. Очевидці успішно затримали ймовірного порушника до приїзду Національної поліції. Співробітники МВС повідомили, що помітили у водія Chevrolet ознаки алкогольного сп'яніння, однак той відмовився від огляду.

23 лютого на трасі "Київ-Чернігів" неподалік від села Залісся розбилися п'ять машин. Прес-служба патрульної поліції Київської області повідомила про загиблих і поранених. На місце події з'їхалися рятувальники, медики та правоохоронці.

На записі з відеореєстратора вантажівки видно, як водій червоної легкової машини не впорався з керуванням, врізався у відбійник, перевернувся і протаранив машини, які рухалися по зустрічній смузі.