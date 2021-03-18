Смертельна ДТП у Києві: легковик протаранив фуру на Житомирській трасі (фото)

У салоні зім'ятого вантажівкою Volvo знайшли багато пляшок з алкогольними напоями.

Смертельна ДТП сталася 18 березня на Житомирській трасі в Києві. Подробиці і кадри з місця події розмістили в групі "Фейсбук" dtp.kiev.ua.

За повідомленнями очевидців, рано вранці автомобіль Volvo на великій швидкості врізався у фуру, яка пригальмувала на світлофорі біля повороту на Чайку. Водій легковика помер на місці, ще двоє пасажирів отримали важкі травми. До місця ДТП з'їхалися співробітники поліції, ДСНС, а також бригада "швидкої допомоги" і слідчо-оперативна група. Рятувальники допомогли двом пасажирам вибратися з пошкодженого легковика, ще два учасники автокатастрофи не отримали поранень.

[ + – ] Автомобіль після ДТП на Житомирській трасі Фото: dtp.kiev.ua

За попередньою інформацією, водій Volvo заснув за кермом. В салоні автомобіля виявили багато пляшок з алкогольними напоями і сильний запах спиртного. Правоохоронцям належить провести судово-медичну експертизу і з'ясувати, чи був загиблий п'яним у момент ДТП.

[ + – ] Алкоголь в салоні авто Фото: dtp.kiev.ua

[ + – ] Рятувальники на місці ДТП Фото: dtp.kiev.ua

Раніше інше смертельне ДТП сталося в Києві вночі 15 березня. На Троєщині Toyota Land Cruiser протаранив ззаду автомобіль Skoda, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Через високу швидкість позашляховик просто зім'яв корпус легковика, тому рятувальникам довелося діставати загиблих за допомогою спеціальних інструментів. На жаль, водій і пасажирка Skoda загинули до того, як їм змогли надати медичну допомогу.

Поліцейські затримали водія Toyota і перевірили його на предмет алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер", який показав десятикратне перевищення норми — 2,05 проміле. Пізніше з'явилася інформація, що імовірний винуватець ДТП на Троєщині у минулому служив у поліції охорони Вінницької області. За даними ЗМІ, Губрій Василь Сергійович 1992 року народження з Почапинців їхав за кермом Toyota Land Cruiser 200, який зареєстрований на іншу людину.

Писали також, що 5 березня водій Chevrolet протаранив автомобіль Ford в Києві і спробував сховатися з місця ДТП. Пильні водії, які стали очевидцями події, перегородили йому дорогу і заблокували рух до приїзду поліції. Співробітники МВС повідомили, що помітили у водія Chevrolet ознаки алкогольного сп'яніння, однак той відмовився від огляду.