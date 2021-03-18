В Украине более тысячи человек повторно заразились коронавирусом

Однако у Минздрава нет данных о том, был ли причиной повторной болезни один и тот же штамм.

В Украине зафиксировано 1360 случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родына, передает УНН.

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровели, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, людей 1360. Это по данным областных лабораторных центров", — сказал он.

По его словам, у Минздрава нет данных, что это был один и тот же штамм.

"Конечно, у нас нет доказательств, что причиной повторного инфицирования стал один и тот же штамм, потому что мы пока не проводили расшифровку (геномов коронавируса у заболевших повторно)", – сообщил Родына.

Он говорит, что если человек перенес коронавирус, то нет гарантий того, что он не заболеет повторно.

"Антитела… держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев… Если человек говорит, что у него есть антитела — это не значит, что он абсолютно защищена здесь и сейчас", — заявил Родына.

В ноябре прошлого года во Львовской области с начала эпидемии выявили 17 случаев повторного заражения коронавирусом. По словам львовского врача-пульмонолога Анатолия Невзгоды, повторный COVID дает тяжелые осложнения у пациентов с сопутствующими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония и ожирение.

В Южной Корее нашли свое объяснения случаям повторного заражения, заявив, что все дело – в высокой чувствительности тестов. Медики объясняют, что в соскобы для ПЦР-тестов часто попадают частички оставшегося в теле человека "мертвого" вируса.