В Україні понад тисяча осіб повторно заразилися коронавірусом

Однак у МОЗ немає даних про те, чи був причиною повторної хвороби той самий штам.

В Україні зафіксовано 1360 випадків повторного зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Центру громадського здоровʼя МОЗ Роман Родина, передає УНН.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як ті, які одужали, і потім через деякий час їм знову був поставлений діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360. Це за даними обласних лабораторних центрів", — сказав він.

За його словами, у МОЗ немає даних, що це був один і той же штам.

"Звичайно, у нас немає доказів, що причиною повторного інфікування став той самий штам, тому що ми поки не проводили розшифровку (геномів коронавірусу у хворих повторно)", — повідомив Родина.

Він каже, що якщо людина перенесла коронавірус, то немає гарантій того, що вона не захворіє повторно.

"Антитіла… тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців… Якщо людина говорить, що у неї є антитіла — це не означає, що вона абсолютно захищена тут і зараз", — заявив Родина.

У листопаді минулого року у Львівській області з початку епідемії виявили 17 випадків повторного зараження коронавірусом. За словами львівського лікаря-пульмонолога Анатолія Невзгоди, повторний COVID дає важкі ускладнення у пацієнтів з супутніми хворобами, такими як цукровий діабет, гіпертонія і ожиріння.

У Південній Кореї знайшли своє пояснення випадкам повторного зараження, заявивши, що вся справа — у високій чутливості тестів. Медики пояснюють, що в зіскрібки для ПЛР-тестів часто потрапляють частинки "мертвого" вірусу, що залишився в тілі людини.