Банки за полмесяца действия программы "Доступная ипотека 7%" выдали 12 кредитов

Кредиты выданы на общую сумму 9,4 млн грн, а всего получено 57 заявок на 55,4 млн грн.

С начала действия программы "Доступная ипотека 7%", с 1 марта, наибольшее количество кредитов выдал банк "Глобус" – шесть на 4,9 млн грн. Укргазбанк выдал пять кредитов на 3,9 млн грн, еще один кредит выдал "ОТП банк" на 534 тыс. грн.

Всего уполномоченные банки оформили 12 кредитных договоров на 9,4 млн грн, а получили 57 заявок на 55,4 млн грн. Такие данные привело Министерство финансов.

Сумма первого взноса по всем предполагаемым кредитам варьирует от 15 до 54,6% (средняя величина 25,7%).

По сумме заявок с большим отрывом лидируют Киевская область (31%) и Киев (25%).

К программе подключились пока восемь банков: Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Мегабанк, Приватбанк, Кредобанк, "ОТП банк" и "Альянс".

С условиями программы можно ознакомиться на сайте Фонда развития предпринимательства.

Напомним, в ходе всеукраинского форума "Украина 30" 1 марта были подписаны первые кредитные договоры между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Кредиты получили две семьи.

Процедура удешевления стоимости ипотечных кредитов урегулирована постановлением КМУ от 27 января 2021 № 63. Суть ее состоит в том, что потребитель сначала договаривается с банком о получении ипотеки, а потом Фонд развития предпринимательства выплачивает банку компенсацию, предназначенную для того, чтобы потребителю ипотека обходилась в 7% годовых. Программа имеет ряд условий и ограничений.

Льготы распространяются на кредиты до 2 млн грн и на предметы ипотеки стоимостью до 2,5 млн грн. Срок ипотечного кредита — до 240 месяцев.