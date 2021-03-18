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Банки за полмесяца действия программы "Доступная ипотека 7%" выдали 12 кредитов

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Фото: НБУ

Кредиты выданы на общую сумму 9,4 млн грн, а всего получено 57 заявок на 55,4 млн грн.

С начала действия программы "Доступная ипотека 7%", с 1 марта, наибольшее количество кредитов выдал банк "Глобус" – шесть на 4,9 млн грн. Укргазбанк выдал пять кредитов на 3,9 млн грн, еще один кредит выдал "ОТП банк" на 534 тыс. грн.

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Всего уполномоченные банки оформили 12 кредитных договоров на 9,4 млн грн, а получили 57 заявок на 55,4 млн грн. Такие данные привело Министерство финансов.

Сумма первого взноса по всем предполагаемым кредитам варьирует от 15 до 54,6% (средняя величина 25,7%).

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По сумме заявок с большим отрывом лидируют Киевская область (31%) и Киев (25%).

К программе подключились пока восемь банков: Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Мегабанк, Приватбанк, Кредобанк, "ОТП банк" и "Альянс".

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С условиями программы можно ознакомиться на сайте Фонда развития предпринимательства.

Напомним, в ходе всеукраинского форума "Украина 30" 1 марта были подписаны первые кредитные договоры между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Кредиты получили две семьи.

Процедура удешевления стоимости ипотечных кредитов урегулирована постановлением КМУ от 27 января 2021 № 63. Суть ее состоит в том, что потребитель сначала договаривается с банком о получении ипотеки, а потом Фонд развития предпринимательства выплачивает банку компенсацию, предназначенную для того, чтобы потребителю ипотека обходилась в 7% годовых. Программа имеет ряд условий и ограничений.

Льготы распространяются на кредиты до 2 млн грн и на предметы ипотеки стоимостью до 2,5 млн грн. Срок ипотечного кредита — до 240 месяцев.