Банки за півмісяця дії програми "Доступна іпотека 7%" видали 12 кредитів

Кредити видані на загальну суму 9,4 млн грн, а всього отримано 57 заявок на 55,4 млн грн.

З початку дії програми "Доступна іпотека 7%", з 1 березня, найбільшу кількість кредитів видав банк "Глобус" — шість на 4,9 млн грн. Укргазбанк видав п'ять кредитів на 3,9 млн грн, ще один кредит видав "ОТП банк" на 534 тис. грн.

Усього вповноважені банки оформили 12 кредитних договорів на 9,4 млн грн, а отримали 57 заявок на 55,4 млн грн. Такі дані навело Міністерство фінансів.

Сума першого внеску за всіма передбачуваними кредитами варіює від 15 до 54,6% (середня величина 25,7%).

За сумою заявок із великим відривом лідирують Київська область (31%) і Київ (25%).

До програми підключилися поки вісім банків: Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Мегабанк, Приватбанк, Кредобанк, "ОТП банк" та "Альянс".

З умовами програми можна ознайомитися на сайті Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, під час всеукраїнського форуму "Україна 30" 1 березня були підписані перші кредитні договори між банками і позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Кредити отримали дві сім'ї.

Процедура здешевлення вартості іпотечних кредитів врегульована постановою КМУ від 27 січня 2021 №63. Суть її полягає в тому, що споживач спочатку домовляється з банком про отримання іпотеки, а потім Фонд розвитку підприємництва виплачує банку компенсацію, призначену для того, щоб споживачеві іпотека коштувала 7% річних. Програма має низку умов та обмежень.

Пільги поширюються на кредити до 2 млн грн і на предмети іпотеки вартістю до 2,5 млн грн. Термін іпотечного кредиту — до 240 місяців.