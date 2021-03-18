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Банки за півмісяця дії програми "Доступна іпотека 7%" видали 12 кредитів

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Фото: НБУ

Кредити видані на загальну суму 9,4 млн грн, а всього отримано 57 заявок на 55,4 млн грн.

З початку дії програми "Доступна іпотека 7%", з 1 березня, найбільшу кількість кредитів видав банк "Глобус" — шість на 4,9 млн грн. Укргазбанк видав п'ять кредитів на 3,9 млн грн, ще один кредит видав "ОТП банк" на 534 тис. грн.

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Усього вповноважені банки оформили 12 кредитних договорів на 9,4 млн грн, а отримали 57 заявок на 55,4 млн грн. Такі дані навело Міністерство фінансів.

Сума першого внеску за всіма передбачуваними кредитами варіює від 15 до 54,6% (середня величина 25,7%).

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За сумою заявок із великим відривом лідирують Київська область (31%) і Київ (25%).

До програми підключилися поки вісім банків: Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Мегабанк, Приватбанк, Кредобанк, "ОТП банк" та "Альянс".

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З умовами програми можна ознайомитися на сайті Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, під час всеукраїнського форуму "Україна 30" 1 березня були підписані перші кредитні договори між банками і позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Кредити отримали дві сім'ї.

Процедура здешевлення вартості іпотечних кредитів врегульована постановою КМУ від 27 січня 2021 №63. Суть її полягає в тому, що споживач спочатку домовляється з банком про отримання іпотеки, а потім Фонд розвитку підприємництва виплачує банку компенсацію, призначену для того, щоб споживачеві іпотека коштувала 7% річних. Програма має низку умов та обмежень.

Пільги поширюються на кредити до 2 млн грн і на предмети іпотеки вартістю до 2,5 млн грн. Термін іпотечного кредиту — до 240 місяців.