"Взгляд с Банковой": канал "Дом" рассказал о дальнейшем участие Мендель в телешоу

Пресс-секретаря Зеленского привлекли для пилотного выпуска, чтобы набрать аудиторию и фидбек зрителей. Следующие серии будут вести другие гости из ОП.

Телеканал "Дом" опубликовал заявление о дальнейшем участии пресс-секретаря президента Юлии Мендель в передаче "Взгляд с Банковой".

В заявлении указывают на то, что проект подразумевает участие разных лиц из Офиса президента в программе.

"Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам", — идется в сообщении.

Сообщается, что участие Мендель в пилотной передаче была необходимо для сбора аудитории и фидбека по проекту.

Телеканал также извинился за введение подписчиков соцсетей в заблуждение своими сообщениями о том, что пресс-секретарь Зеленского в проекте будет ведущей.

21 марта запланирована телевизионная премьера с трансляцией на всех цифровых платформах телеканалов "Дом" и UATV. Обещано, что жители временно оккупированных территорий смогут обращаться к ведущей со своими вопросами.

[ + – ] Первый выпуск телешоу.

Напомним, 15 марта Юлия Мендель анонсировала запуск телешоу "Взгляд с Банковой".

Отметим, что вещание телеканала "Дом" началось 1 марта 2020 года в тестовом режиме. Целью телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в культурную, общественную и политическую повестку дня Украины.