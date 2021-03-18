"Погляд з Банкової": канал "Дім" розповів про подальшу участь Мендель у телешоу

Прессекретаря Зеленського залучили для пілотного випуску, щоб набрати аудиторію і фідбек глядачів. Наступні серії будуть вести інші гості з ОП.

Телеканал "Дім" опублікував заяву щодо подальшої участі прессекретаря президента Юлії Мендель у передачі "Погляд з Банкової".

У заяві вказують на те, що проект планує участь різних осіб з Офісу президента в програмі.

"Піонером стала прессекретар президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що участь Мендель у пілотній передачі була необхідною для збору аудиторії і фідбеку за проектом.

Телеканал також попросив вибачення за введення підписників соцмереж в оману своїми повідомленнями про те, що прессекретар Зеленського в проекті буде ведучою.

21 березня запланована телевізійна прем'єра з трансляцією на всіх цифрових платформах телеканалів "Дім" і UATV. Обіцяно, що жителі тимчасово окупованих територій зможуть звертатися до ведучою зі своїми питаннями.

[ + – ] Перший випуск телешоу.

Нагадаємо, що 15 березня Юлія Мендель анонсувала запуск телешоу "Погляд з Банкової".

Зазначимо, що мовлення телеканалу "Дім" розпочалося 1 березня 2020 року в тестовому режимі. Метою телеканалу є повернення жителів окупованих територій у культурний, громадський та політичний порядок денний України.